Sciopero dei trasporti oggi 10 ottobre 2025, a Roma metro e bus a rischio: orari e linee interessate
Sciopero dei trasporti oggi 10 ottobre 2025, a Roma metro e bus a rischio: orari e linee interessate
Sciopero dei trasporti oggi 10 ottobre 2025, a Roma metro e bus a rischio: orari e linee interessate

  • Ottobre 10, 2025
Sciopero dei trasporti oggi 10 ottobre 2025, a Roma metro e bus a rischio: orari e linee interessate

(Adnkronos) – Metro e bus a rischio oggi venerdì 10 ottobre a Roma per lo sciopero del trasporto pubblico indetto dai sindacati Usb, Orsa e Sul. Due proteste distinte con gestione dei tempi diversi, centrati però sullo stesso problema: le condizioni di lavoro di autisti e personale Atac. Un’unica giornata, due proclamazioni: la protesta di Sul durerà, infatti, 24 ore, dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 fino a fine servizio (con le fasce di garanzia attive per tutelare chi entra ed esce dal lavoro), mentre quella di Usb e Orsa si limiterà a quattro ore, dalle 8.30 alle 12.30. A essere toccata è l’intera rete Atac, a esclusione però – si legge sul sito dell’azienda – i collegamenti eseguiti per conto Atac da altri operatori in regime di subaffidamento. Sono quindi ‘salve’ le linee: 021 – 043 – 075 – 33 – 77 – 113 – 246 – 246P – 313 – 319 – 351 – 435 (ad eccezione della corsa delle ore 6.32 da via Dante da Maiano) – 500 – 515 – 551 – 669 – 980. Oltre, naturalmente, alle linee gestite da altri esercenti nel territorio di Roma Capitale. Per quanto riguarda i servizi notturni, nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 non sarà assicurato il servizio delle linee bus notturne, ma saranno garantire, nelle fasce orarie diurne che arrivano oltre la mezzanotte, alcune corse su linee come la 38, 44, 61, 86, 170, 301, 451, 664, 881 e 916.  Durante lo sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale, così come non sarà assicurato il servizio delle biglietterie. Restano invece aperti i parcheggi di interscambio restano aperti e il servizio delle biglietterie on-line non subirà alcuna interruzione. Nelle stazioni metro – ad eccezione delle stazioni Ionio, Laurentina e Arco di Travertino – non sarà possibile utilizzare i bike box; il deposito o il ritiro della bici potrà essere effettuato al di fuori della fascia di sciopero e non sarà possibile utilizzare i locker per il ritiro di merce in stazioni eventualmente chiuse. A differenza degli scioperi del 22 settembre e del 3 ottobre, proclamati dopo l'attacco israeliano alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla e a sostegno della Palestina, venerdì 10 ottobre il trasporto pubblico di Roma si ferma per protestare contro le condizioni di lavoro. Lo hanno spiegato i sindacati stessi in una lettera indirizzati a romani, in cui le sigle chiedono ‘scusa’ in anticipo per i disagi, denunciando, tra i nodi principali da sciogliere, i turni che rendono impossibile conciliare vita privata e lavoro, la sicurezza nelle e ai capolinea, i buoni pasto e lo smart working negati. 
