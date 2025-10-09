Regionali, De Luca riunisce il Pd

In vista del voto del 23 e 24 novembre, il Pd CAMPANIA “sta portando avanti un confronto, con la coalizione e al proprio interno, per costruire il programma di governo relativo alle elezioni regionali”, spiega il partito in una nota, annunciando che domani, venerdì 10 ottobre, alle 15:30, nella sede di via Santa Brigida, a Napoli, il segretario regionale Piero De Luca ha convocato un incontro con i segretari provinciali, i consiglieri e assessori regionali, i parlamentari nazionali ed europei. Obiettivo del vertice è “approfondire e definire i punti programmatici essenziali per il Pd da mettere al servizio del percorso aperto e inclusivo verso l’elaborazione del programma di coalizione”. Prima della riunione con i riferimenti istituzionali del partito,