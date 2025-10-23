Scandalo scommesse in Nba: Rozier e coach Billups arrestati - Le Cronache
Scandalo scommesse in Nba: Rozier e coach Billups arrestati
Scandalo scommesse in Nba: Rozier e coach Billups arrestati

  Ottobre 23, 2025
Scandalo scommesse in Nba: Rozier e coach Billups arrestati

(Adnkronos) – La guardia dei Miami Heat Terry Rozier e il coach dei Portland Trail Blazers, Chauncey Billups sono stati arrestati oggi, giovedì 23 ottobre, in relazione a un'indagine federale sulle scommesse sportive, secondo quanto riportano i media statunitensi. Rozier è stato arrestato a Orlando giovedì mattina presto. La squadra non ha rilasciato dichiarazioni immediate sull'arresto.  
