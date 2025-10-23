Lavoro, Barbieri (Confcommercio): "Riconoscere contratti comparativamente più rappresentativi" - Le Cronache
Ottobre 23, 2025
Lavoro, Barbieri (Confcommercio): “Riconoscere contratti comparativamente più rappresentativi”

  • Ottobre 23, 2025
Lavoro, Barbieri (Confcommercio): “Riconoscere contratti comparativamente più rappresentativi”

(Adnkronos) – “I contratti comparativamente più rappresentativi devono essere inevitabilmente riconosciuti come contratti di valore nei confronti delle imprese, dei lavoratori e del sistema Paese. Un maggior potere d'acquisto da parte dei lavoratori significa permettere il rilancio e la valorizzazione dei consumi interni, contrastando di conseguenza quei contratti che non trattano adeguatamente la busta paga dei lavoratori. Per il riconoscimento di questi contratti servirà una legge, degli accordi interconfederali o altri elementi”. Lo afferma Marco Barbieri, segretario generale Confcommercio, a margine della seconda edizione del Global Welfare Summit, il principale appuntamento italiano dedicato all’evoluzione del welfare, dedicata alle 'Eccellenze che ispirano', organizzato a Villa Miani a Roma.  “Riteniamo fondamentale che la legge finanziaria rivolga la detassazione anche ai contratti del terziario, dei pubblici esercizi e del turismo, rinnovati nel 2024, perché così com'è, comporterebbe un danno molto grave”, conclude.  
