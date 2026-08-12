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Salernitana. Il club personale di Leopoldo. Il video

  • Agosto 12, 2026
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Salernitana. Il club personale di Leopoldo. Il video

Leopoldo Paolillo, storico e indimenticabile tifoso della Salernitana, con il suo club personale a piazza S. Framcesca. Domani giovedì 13 lo ricordiamo su Le Cronache con un articolo di Antonio Roma. Dal mio archivio ho ripescato questa intervista di tantissima anni fa andata in onda su Telereporte del compiano Pompeo Onesti. Ve la ripropongo con piacere per ricordare uno storico granata

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