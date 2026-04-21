Scafati: Schianto mortale per Biagio Di Lallo

Scafafi. Ancora una vittima della strada, Scafati piange un’altra vittima: muore il 27enne Biagio Di Lallo, grave l’amico che era con lui.. E’ stata un’alba tragica quella di ieri mattina lungo la statale 690 Avezzano-Sora, la Superstrada del Liri che collega Avezzano al basso Lazio. Erano da poco passate le 6.30 quando, al chilometro 36.500, nel territorio comunale di Balsorano, al confine con la provincia di Frosinone, si è verificato il violentissimo scontro frontale tra un’auto e un mezzo pesante. Un impatto devastante. Per Di Lallo, che viaggiava a bordo di una Fiat 500, non c’è stato nulla da fare: il decesso è avvenuto sul colpo. Le condizioni dell’altro occupante dell’auto sono apparse fin da subito gravi. Il 37enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Sora prima del trasferimento a Frosinone. Ferito non grave anche il conducente del camion. Secondo una prima ricostruzione, che è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’auto stava procedendo in direzione Avezzano e avrebbe invaso la corsia opposta durante una manovra di sorpasso. Dopo l’urto con il mezzo pesante, la utilitaria della Fiat avrebbe terminato la sua corsa contro le barriere laterali. Per Di Lallo non c’è stato nulla da fare. Il giovane è morto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate. La salma è stata trasferita all’ospedale di Avezzano e resta a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrà disporre l’esame autoptico. Gravi le condizioni del conducente della vettura, estratto vivo dalle lamiere dai soccorritori. Dopo il primo ricovero all’ospedale Santissima Trinità di Sora, è stato successivamente trasferito a Frosinone, dove si trova ricoverato con prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sora, il personale sanitario del 118, le forze dell’ordine e gli operatori Anas, impegnati nei rilievi, nella messa in sicurezza del tratto stradale e nella gestione della viabilità. La statale è rimasta chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni, con traffico deviato sulla regionale 82 e pesanti rallentamenti per diverse ore. Saranno ora gli inquirenti a chiarire con esattezza la dinamica del sinistro e ad accertare eventuali responsabilità. L’incidente arriva a poche ore da un altro incidente mortale avvenuto lungo la stessa arteria, nel tratto che precede lo svincolo per Civitella Roveto in direzione Avezzano, dove un mezzo pesante era precipitato fuori dalla carreggiata dopo aver sfondato le barriere di protezione. Sul decesso del 27enne, profondo il cordoglio. «Un’altra vita spezzata su una strada, un altro ragazzo che non potrà più tornare a casa, non potrà più sorridere o tifare la Scafatese Calcio, non potrà più diventare ciò che sognava. Di fronte a queste tragedie non bastano le parole. Resta solo un silenzio pieno di dolore”, ha detto il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti. Commosso anche il messaggio della Scafatese Calcio: «Piangiamo la scomparsa del tifoso canarino venuto a mancare prematuramente”.