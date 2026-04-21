Rottamazione, Bicchielli rilancia l'appello al commissario - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Rottamazione, Bicchielli rilancia l’appello al commissario
Scafati: Schianto mortale per Biagio Di Lallo
Salernitana-Picerno, class action Codacons contro Sky
Gambino: Pagani, servono unità e senso di responsabilità
Ultimora

Rottamazione, Bicchielli rilancia l’appello al commissario

  • Aprile 22, 2026
  • 0
  • 89
  • 1 Min Read
Rottamazione, Bicchielli rilancia l’appello al commissario

“Ho riproposto all’attenzione del Commissario Prefettizio del Comune di Salerno, dottor Vincenzo Panico, la questione della rottamazione quinques, un tema che rappresenta una priorità per migliaia di cittadini salernitani”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia, Pino Bicchielli che ha già avuto modo di affrontare la questione con il commissario prefettizio, sollecitato da molti cittadini salernitani. “Si tratta di una verifica necessaria e non più rinviabile perché riguarda famiglie e contribuenti che si trovano in difficoltà nel far fronte ai pagamenti. In questo quadro, è doveroso offrire strumenti concreti che consentano di ristabilire un rapporto equilibrato tra amministrazione e cittadini”, ha aggiunto il deputato salernitano, rilanciando l’appello al commissario a provvedere. “Confido nella sensibilità istituzionale e nell’attenzione del Commissario Prefettizio affinché si possa affrontare con serietà e rapidità una questione che sta particolarmente a cuore alla comunità salernitana. Garantire equità e sostenibilità nei confronti dei contribuenti significa rafforzare il senso di fiducia verso le istituzioni e contribuire a una gestione più giusta ed efficace della cosa pubblica – ha aggiunto Bicchielli – Continuerò a seguire con attenzione l’evolversi della vicenda, con l’obiettivo di tutelare i cittadini e accompagnare ogni percorso utile a dare risposte concrete e tempestive”.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013