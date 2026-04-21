Rottamazione, Bicchielli rilancia l’appello al commissario

“Ho riproposto all’attenzione del Commissario Prefettizio del Comune di Salerno, dottor Vincenzo Panico, la questione della rottamazione quinques, un tema che rappresenta una priorità per migliaia di cittadini salernitani”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia, Pino Bicchielli che ha già avuto modo di affrontare la questione con il commissario prefettizio, sollecitato da molti cittadini salernitani. “Si tratta di una verifica necessaria e non più rinviabile perché riguarda famiglie e contribuenti che si trovano in difficoltà nel far fronte ai pagamenti. In questo quadro, è doveroso offrire strumenti concreti che consentano di ristabilire un rapporto equilibrato tra amministrazione e cittadini”, ha aggiunto il deputato salernitano, rilanciando l’appello al commissario a provvedere. “Confido nella sensibilità istituzionale e nell’attenzione del Commissario Prefettizio affinché si possa affrontare con serietà e rapidità una questione che sta particolarmente a cuore alla comunità salernitana. Garantire equità e sostenibilità nei confronti dei contribuenti significa rafforzare il senso di fiducia verso le istituzioni e contribuire a una gestione più giusta ed efficace della cosa pubblica – ha aggiunto Bicchielli – Continuerò a seguire con attenzione l’evolversi della vicenda, con l’obiettivo di tutelare i cittadini e accompagnare ogni percorso utile a dare risposte concrete e tempestive”.
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