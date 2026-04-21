Salernitana-Picerno, class action Codacons contro Sky

La notizia che il CODACONS avvierà un’azione collettiva per la mancata diffusione televisiva della partita Salernitana -Az Picerno, non è passata certo inosservata, a dimostrazione del fatto che i tifosi granata sono davvero tanti e la “rabbia” per un contratto non rispettato non ha paragoni.

“Il CODACONS – afferma il presidente regionale, avvocato Matteo Marchetti – sta avviando un’azione collettiva contro Sky ed invita i tifosi beffati, presi in giro ed a mio parere oltraggiati, a partecipare telefonando allo 089 252433, ma è necessario inviare una mail al codacons.campania@gmail.com con i propri dati, il codice contrattuale dell’abbonamento, la copia del documento di identità, ed il modulo di iscrizione al Codacons, necessario perché il Codacons agisce per i propri iscritti, modulo che sarà inviato gratuitamente via mail”.