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Salernitana-Picerno, class action Codacons contro Sky

  • Aprile 21, 2026
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Salernitana-Picerno, class action Codacons contro Sky

La notizia che il CODACONS avvierà un’azione collettiva per la mancata diffusione televisiva della partita Salernitana -Az Picerno, non è passata certo inosservata, a dimostrazione del fatto che i tifosi granata sono davvero tanti e la “rabbia” per un contratto non rispettato non ha paragoni.

 

Il CODACONS – afferma il presidente regionale, avvocato Matteo Marchetti – sta avviando un’azione collettiva contro Sky ed invita i tifosi beffati, presi in giro ed a mio parere oltraggiati, a partecipare telefonando allo 089 252433, ma è necessario inviare una mail al codacons.campania@gmail.com con i propri dati, il codice contrattuale dell’abbonamento, la copia del documento di identità, ed il modulo di iscrizione al Codacons, necessario perché il Codacons agisce per i propri iscritti, modulo che sarà inviato gratuitamente via mail”.

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