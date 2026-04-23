Scafati. Commozione ai funerali di Di Lallo

Scafati. La città si è stretta attorno al dolore e una comunità che si raccoglie nel ricordo. Si sono svolti ieri i funerali di Biagio Liban Di Lallo, il 27enne morto nel tragico incidente avvenuto nei giorni scorsi lungo la Statale 690 “Avezzano-Sora”, in Abruzzo. La chiesa di San Francesco da Paola ha accolto familiari, amici e conoscenti in un clima di grande commozione. Durante l’omelia, don Peppino De Luca ha invitando tutti a trasformare il dolore in memoria e vicinanza.e a non lasciarsi travolgere dallo sconforto, Il giovane viene ricordato come una persona dal carattere deciso e dal forte coinvolgimento umano, capace di vivere i rapporti con intensità e partecipazione. Al termine della cerimonia religiosa, il feretro è stato accompagnato verso la cremazione a Montecorvino Rovella per fare ritorno a Scafati nella giornata di oggi All’esterno della chiesa non sono mancati gesti di affetto e commozione, con amici e conoscenti radunati per l’ultimo saluto. Vicino al giovane anche il mondo delle tifoserie locali, che hanno voluto rendergli omaggio con una presenza discreta ma significativa, sia nei pressi della chiesa che sotto la sua abitazione. La tragedia all’alba di martedì, quando l’auto su cui viaggiava con un amico si è scontrata con un mezzo pesante lungo la statale che da Avezzano porta in Ciociaria, a Sora. Per lui non c’è stato nulla da fare. L’altro occupante del veicolo, un 37enne, è rimasto gravemente ferito ed è tuttora ricoverato in condizioni serie. Sull’accaduto c’è l’indagine della procura di Avezzano