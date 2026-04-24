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Pagani. Nominati i tre commissari

  • Aprile 24, 2026
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Pagani. Nominati i tre commissari
Pagani.A 48 ore dello scioglimento del Comune di Pagani e In attesa delle motivazioni del Governo ed eventuale ricorso al Tar anticipato dall’ex sindaco De Prisco, sono stati nominati dal prefetto di Salerno  Francesco Esposito i tre commissari che guideranno Palazzo San Carlo per 18 mesi: si tratta della Viceprefetta Maria Cristina Caruso, il Viceprefetto Aggiunto Aniello De Angelis e il Dirigente di seconda fascia Francesco Puglisi. I tre funzionari compongono la commissione straordinaria incaricata della gestione provvisoria dell’ente, a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 aprile. Revocati anche i comizi elettorali per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.
La decisione arriva al termine di un percorso avviato con il decreto prefettizio del 27 giugno 2025, con cui era stata istituita una commissione d’indagine ai sensi dell’articolo 143 del Testo Unico degli Enti Locali. L’organo ispettivo aveva il compito di verificare eventuali legami, diretti o indiretti, con la criminalità organizzata o forme di corruzione tali da compromettere la libertà di determinazione e il buon andamento dell’amministrazione comunale, rinnovata nel 2020 con l’elezione del sindaco De Prisco e di 24 consiglieri. Poi ci sono state due inchieste che hanno decapitato il clan Fezza/De Vivo: la prima a dicembre del 2022 e la seconda nell’autunno del 2024 che coinvolse ex politici, dipendenti e la stessa cosca della Lamia. Quindi la decisione di inviare la commissione di indagine a Palazzo San Carlo. Concluse le verifiche, il Ministero dell’Interno ha comunicato alla Prefettura che il Governo ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale e l’affidamento della gestione a una commissione straordinaria. Nelle more dell’adozione del decreto del Presidente della Repubblica, il Prefetto ha ritenuto sussistenti i presupposti per la sospensione immediata del sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale, al fine di evitare ulteriori compromissioni dell’attività istituzionale. Alla commissione Caruso–De Angelis–Puglisi sono attribuiti tutti i poteri degli organi di governo dell’ente. Il Segretario comunale è incaricato della notifica del provvedimento.  Contro il decreto è ammesso ricorso al Tar  che l’ex sindaco vorrebbe inoltrare dopo le motivazioni della decisione del consiglio dei ministri che sarà notificata agli ex esponenti politici a Palazzo San Carlo..
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