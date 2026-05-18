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Morto Franco Guglielmotti, manager e direttore di Confindustri

  • Maggio 19, 2026
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Morto Franco Guglielmotti, manager e direttore di Confindustri

 Franco Guglielmotti è venuto a mancare, nella serata di ieri, a 83 anni. Nella sua lunga carriera, è stato anche giornalista, ha ricoperto anche il ruolo di vicepresidente di Federmanager.E’ stato lo storico direttore di Confindustria Salerno, l’uomo che ha accompagnato, con un ruolo attivo, gli storici presidenti – su tutti Giuseppe Amato – fino alla soglia del nuovo millennio.

La sua attività in Confindustria Salerno ha lasciato, nei circa 30 anni da direttore, un segno indelebile. Ha seguito in prima persona gli sviluppi di infrastrutture industriali nascenti e di nuove realtà territoriali che si insediavano in provincia. Ma, soprattutto, è stato capace di garantire all’associazione degli industriali una solidità organizzativa per tre decenni.

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