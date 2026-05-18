Morto Franco Guglielmotti, manager e direttore di Confindustri

Franco Guglielmotti è venuto a mancare, nella serata di ieri, a 83 anni. Nella sua lunga carriera, è stato anche giornalista, ha ricoperto anche il ruolo di vicepresidente di Federmanager.E’ stato lo storico direttore di Confindustria Salerno, l’uomo che ha accompagnato, con un ruolo attivo, gli storici presidenti – su tutti Giuseppe Amato – fino alla soglia del nuovo millennio.