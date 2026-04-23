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Concorso “Legalità e ambiente” in memoria del Commissario Antonio Esposito

  • Aprile 23, 2026
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Concorso “Legalità e ambiente” in memoria del Commissario Antonio Esposito
Un concorso sul tema della legalità e dell’ambiente dedicato al Commissario capo della Polizia Antonio Esposito, assassinato dalle Brigate Rosse a Genova il 21 giugno 1978.
Il Comune di Sarno porta avanti ogni anno un concorso dedicato alla memoria del Commissario Antonio Esposito, nato a Sarno il 30 novembre 1942.
L’iniziativa, istituita nel 2006, è rivolta a tutte le scuole del territorio, dalle quinte classi della primaria fino agli studenti dell’ultimo anno degli istituti superiori.
Per questa edizione, il tema scelto è: “Legalità e ambiente”.
Gli alunni potranno concorrere con elaborati individuali o collettivi e coloro che produrranno gli elaborati più meritevoli, secondo la valutazione di un’apposita commissione, riceveranno una borsa di studio donata dalla famiglia del Commissario assassinato, che ogni anno elargisce una somma destinata a borse di studio per gli studenti delle scuole del territorio, dalla scuola primaria alla secondaria di II grado.
La premiazione dei vincitori avverrà il 25 maggio 2026, presso la sede dell’Istituto Comprensivo Sarno-Episcopio, intitolato alla memoria del commissario Esposito, in occasione della Giornata Nazionale della Legalità
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