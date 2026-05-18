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Salerno

Sentenza Pisano, soddisfatto Lanocita

  • Maggio 18, 2026
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Sentenza Pisano, soddisfatto Lanocita

Il cds rigetta il ricorso delle fonderie ritenendo il diritto alla salute superiore al diritto al lavoro . Viene riconosciuto alla proprietà dell’opifificio il diritto a presentare un nuovo progetto di applicazione delle bat che però nell’area dove è collocata la struttura non può trovare applicazione . E’ una sentenza esemplare e ringrazio i colleghi Giuseppe Lanocita Emilio Forrisi Gianni Filosa e Simona Corradino che insieme a me hanno portato avanti la battaglia nelle aule giudiziarie con professionalità competenza e passione . Un plauso a Lorenzo forte per ed al comitato salute e vita che non hanno mai smesso di
Lottare per il loro diritto alla salute un ringraziamento a L presidente fico ed sllassesdora Claudia Pecoraro che hanno fattosi che per la prima volta la regione applicasse le regole comunitarie senza alcuna forzatura. Ora vanno difesi i lavoratori e accompagnati nel percorso del nuovo insediamento in altro luogo adeguato ad accogliere un opificio moderno e adeguato agli standard europei Lo scrive in una nota Franco Massimo Lanocita, candidato a sindaco

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