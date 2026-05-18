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Pd Campania, insediata nuova segreteria regionale

  • Maggio 19, 2026
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Pd Campania, insediata nuova segreteria regionale

Si è ufficialmente insediata la nuova Segreteria regionale del Partito Democratico della Campania, chiamata a guidare il partito nella nuova fase politica e organizzativa sul territorio.

A commentare l’avvio del nuovo organismo dirigente è stato il segretario regionale del Pd campano, Piero De Luca, che ha espresso soddisfazione per la composizione della squadra.

“Siamo estremamente soddisfatti e orgogliosi – ha dichiarato De Luca –. È una squadra autorevole, plurale, aperta, competente e motivata”.

Il segretario ha poi sottolineato l’obiettivo di avviare immediatamente il lavoro politico e organizzativo del partito in Campania: “Al lavoro!”, il messaggio lanciato al termine dell’insediamento della nuova segreteria.

La nuova struttura dirigenziale punta ora a rafforzare la presenza del Partito Democratico sui territori, affrontando le prossime sfide politiche e amministrative regionali con una squadra rinnovata e rappresentativa delle diverse sensibilità interne al partito.

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