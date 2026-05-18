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Asi Napoli, da Bicchielli interrogazione su possibile incompatibilità incarichi

  • Maggio 18, 2026
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Asi Napoli, da Bicchielli interrogazione su possibile incompatibilità incarichi

Fare piena chiarezza sulla compatibilità tra incarichi pubblici e ruoli istituzionali, nel rispetto delle norme sulla trasparenza e sull’imparzialità della Pubblica amministrazione”. È quanto chiede, con un’interrogazione parlamentare, il deputato campano di Forza Italia, Pino Bicchielli, ai Ministri per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, e dell’Interno, Matteo Piantedosi, in merito alla posizione di Raffaele Lettieri, attuale presidente del Consiglio comunale di Acerra e componente del Comitato direttivo del Consorzio Asi Napoli. “Il decreto legislativo n. 39 del 2013, che disciplina i casi di inconferibilità e incompatibilità negli incarichi presso Pubbliche amministrazioni ed enti in controllo pubblico, evidenzia come sulla vicenda siano state avanzate segnalazioni da parte delle opposizioni consiliari agli organismi competenti, tra cui ANAC, Regione Campania e Asi Napoli”, aggiunge Bicchielli che sottolinea: “Secondo quanto riportato da testate giornalistiche locali, ad oggi non risulterebbero riscontri ufficiali da parte degli enti destinatari delle segnalazioni. Per questo chiedo al Governo se non ritenga opportuno valutare la sussistenza dei presupposti per l’attivazione dell’Ispettorato per la funzione pubblica. Quando si parla di enti pubblici, incarichi istituzionali e organismi che operano su territori strategici come quello dell’area industriale napoletana – conclude – è fondamentale garantire la massima trasparenza e fugare qualsiasi dubbio sulla corretta applicazione delle norme vigenti. L’interrogazione non rappresenta una sentenza, ma uno strumento di verifica e di garanzia istituzionale a tutela dei cittadini e delle istituzioni”.

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