Scafati, basket: violenza in Academy e l'Angri - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Scafati, basket: violenza in Academy e l’Angri
Salerno. Il commissario Panico richiama Fiorito
Ventura: De Luca racconta le stesse cose
Pagani, i motivi dello scioglimento
Provincia scafati

Scafati, basket: violenza in Academy e l’Angri

  • Aprile 22, 2026
  • 0
  • 72
  • 2 Min Read
Scafati, basket: violenza in Academy e l’Angri

Scafati.  La partita di basket Under 19 di Gold tra Scafati e Angri, vinta dagli ospiti, si è chiusa con l’aggressione all’arbitro. Un tesserato dell’Academy Scafati Basket si è reso protagonista di un gesto violento nei confronti del direttore di gara  Alfonso Procida. Un fatto grave che ha portato il club guidato dal presidente Luigi Cesarano a prendere le distanze da quanto accaduto, esprimendo profondo rammarico e condannando senza esitazioni il comportamento del proprio atleta. La società ha sottolineato come simili atteggiamenti siano lontani dai valori di rispetto, educazione e correttezza che da sempre intende trasmettere ai giovani. Parole nette, accompagnate anche da un primo provvedimento interno: il ragazzo responsabile del gesto è stato messo fuori rosa. Una decisione immediata, mentre si attendono anche le eventuali sanzioni della giustizia sportiva, che potrebbero essere pesanti. L’Academy Scafati ha poi rivolto le proprie scuse all’arbitro coinvolto, alle squadre presenti, ai dirigenti, ai tifosi e a tutti coloro che hanno assistito alla scena.  Resta l’amarezza per una serata che avrebbe dovuto parlare soltanto di basket e di ragazzi impegnati in campo. Invece, a prendersi la scena è stata l’aggressione. La risposta della società è arrivata subito. Ora servirà fare in modo che quanto successo resti un caso isolato e diventi, per tutti, una lezione da non dimenticare.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Liberato Gibboni
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Liberato Gibboni
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Liberato Gibboni
Luglio 13, 2013
Cava dè Tirreni Provincia

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Liberato Gibboni
Luglio 14, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese Nocerina

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Liberato Gibboni
Luglio 15, 2013