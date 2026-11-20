Il cronoprogramma dei cantieri cittadini e le misure adottate per superare le recenti criticità igienico-sanitarie sono stati al centro dell’intervento del vicesindaco di Salerno con deleghe allo sport e alle politiche giovanili, Nino Savastano, ospite ieri della trasmissione “100×100 Granata” su Radio Bussola 24. L’amministratore ha tracciato un bilancio puntuale sugli impianti natatori, sulle strutture calcistiche e sui progetti futuri. Sul fronte della piscina comunale “Simone Vitale”, l’installazione della nuova copertura – arrivata in città alla fine della scorsa settimana – resta legata all’attenuazione delle raffiche di vento: “Per quanto riguarda la piscina Simone Vitale, i lavori stanno procedendo e siamo ormai a buon punto. Il telo di copertura è arrivato alla fine della scorsa settimana, ma chiaramente le avverse condizioni meteorologiche, e in particolar modo il forte vento previsto anche per questi giorni, non mettono gli operatori nelle condizioni di poterlo installare in sicurezza. Non appena le condizioni legate al vento saranno più tranquille, la vasca verrà finalmente coperta; nel frattempo, comunque, tutte le opere murarie stanno andando regolarmente avanti”. Accanto alle opere in corso, l’ente punta sulle risorse regionali per ultimare il restyling entro la prossima stagione calda: “Dallo scorso settembre abbiamo inoltre sottoscritto la convenzione con l’Arus, quindi siamo pienamente operativi anche sull’ulteriore finanziamento da circa un milione di euro. Contiamo che entro la prossima estate l’intero intervento di riqualificazione possa essere definitivamente completato”. Diversa la situazione alla piscina dell’Arbostella, chiusa nei giorni scorsi a seguito di un controllo dei Carabinieri del Nas e dell’Asl che aveva riscontrato carenze igienico-sanitarie: “Per la verità, i lavori presso la piscina dell’Arbostella stanno già procedendo: stando alla relazione che abbiamo richiesto a Salerno Solidale, gli interventi per risolvere le infiltrazioni provenienti dal solaio erano già stati avviati. Evidentemente queste percolazioni d’acqua negli spogliatoi avevano generato criticità strutturali per le quali erano già stati programmati appositi lavori di ripristino. Tuttavia, l’aspetto che ci destava maggiore preoccupazione riguardava il profilo strettamente sanitario”. Gli esami di laboratorio hanno infatti individuato un batterio tipico degli ambienti ospedalieri, rendendo indispensabile una disinfezione profonda della vasca prima della riapertura: “Due giorni fa è pervenuta la nota ufficiale dell’Arpac, nella quale è stata evidenziata la presenza del batterio Pseudomonas aeruginosa. Attualmente i tecnici stanno procedendo con il completo svuotamento della vasca e con le necessarie operazioni di bonifica per mettere in totale sicurezza l’intero impianto. Ci tengo inoltre a rassicurare tutti gli utenti che avevano già versato la quota per il mese di novembre: la mensilità verrà interamente recuperata a partire dalla riapertura della struttura, prevista per il prossimo 30 novembre, data in cui si concluderanno gli interventi”. Passando all’impiantistica calcistica, il vicesindaco ha affrontato anche l’episodio del video girato abusivamente all’interno del cantiere dello stadio Arechi e diffuso in rete: “I lavori stanno avanzando sia allo stadio Arechi sia al campo Volpe. In merito al video girato all’interno del cantiere e diffuso nella mattinata di ieri, ho immediatamente contattato la direzione degli impianti sportivi per segnalare l’accaduto, chiedendo inoltre di sollecitare l’impresa esecutrice affinché effettui le opportune verifiche sugli accessi e sulla vigilanza nell’area dei lavori”. Per quanto concerne invece lo stadio Volpe, l’avvio delle opere principali è ormai imminente: “Per quanto riguarda lo stadio Volpe, l’intervento vero e proprio sta per entrare nel vivo. Secondo quanto ho potuto constatare durante un sopralluogo effettuato una decina di giorni fa, si stava ultimando la fase preliminare legata alla rimozione delle macerie, operazione propedeutica per consentire l’avvio immediato delle opere principali”. Nel finale della trasmissione non è mancato un passaggio sul ritardo accumulato negli ultimi trent’anni, periodo durante il quale la città è rimasta sostanzialmente legata agli impianti inaugurati durante il precedente mandato di Savastano allo sport, tra cui il Vestuti e il pattinodromo, perdendo inoltre le principali realtà cestistiche e pallavolistiche per assenza di strutture idonee: “L’aspetto fondamentale è mantenere un dialogo costante con le federazioni e con le società sportive, cercando di comprendere attraverso l’ascolto quali siano i reali bisogni del territorio e le modalità più efficaci per realizzare ciò che serve. La nostra città deve colmare il ritardo accumulato negli anni rispetto ad altre realtà della Campania, e per farlo dobbiamo attrezzarci in modo concreto per fornire risposte adeguate”. Una risposta decisiva, in tal senso, arriverà proprio dal nuovo palazzetto dello sport: “La realizzazione del nuovo palazzetto dello sport potrà certamente offrire alle società una struttura moderna e adeguata, creando le condizioni per attrarre imprenditori e sostenitori disposti a investire nello sport cittadino. Mettere a disposizione un contenitore all’altezza è indispensabile per consentire una seria programmazione pluriennale e rilanciare le diverse discipline sportive. Vogliamo proseguire con determinazione su questa strada: dobbiamo assolutamente recuperare il tempo perduto”.