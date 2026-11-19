“Sulla Zes è doveroso ricordare che già un anno fa il Pd, con le altre opposizioni, chiedeva di estendere l’autorizzazione semplificata della Zes unica anche al Centro-Nord. Il governo e la maggioranza si sono sempre opposti bocciando le nostre proposte. Nell’attuale manovra abbiamo ripresentato un apposito emendamento unitario dell’opposizione. Dopo aver varato una legge di bilancio che non prevedeva nulla al riguardo, Meloni e Tajani hanno avuto in queste ore un’illuminazione e con un’inversione ad U si sono resi conto che la nostra proposta è utile per sostenere l’economia italiana e presenteranno emendamenti alla loro stessa manovra. Come ha ricordato la segretaria Elly Schlein, hanno un modo semplice per procedere se sono davvero interessati, accogliere e votare l’emendamento delle opposizioni. Se poi vogliono dare un contributo serio fino in fondo sostengano anche un altro emendamento in cui chiediamo il ripristinino dell’esenzione IRES per gli investimenti nelle aree industriali Zes del Mezzogiorno, così potranno almeno in parte porre rimedio ai tagli e agli attacchi rivolti al Sud in questi anni”.

Lo ha dichiarato l’onorevole Piero De Luca, segretario regionale del Pd Campania, a margine dell’iniziativa «Campania Investe», che si è svolta presso la Camera di Commercio di Salerno