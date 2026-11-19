Sono ore di apprensione negli Alburni per la scomparsa di Georgia Ghignola, 42 anni, della quale non si hanno notizie da circa dieci giorni. A lanciare un appello per ritrovarla è stata la madre, che si è rivolta all’associazione Penelope Campania Odv, pubblicando sui social una segnalazione per chiedere la collaborazione della comunità.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna si sarebbe allontanata dalla propria abitazione di Ottati. Un elemento importante per le ricerche è rappresentato dalla sua automobile, una Fiat Doblò, individuata in un parcheggio situato fuori dal centro abitato di Castelcivita.

La presenza del veicolo è stata segnalata ai Carabinieri, che hanno provveduto a informare i familiari e ad avviare gli accertamenti necessari per ricostruire gli spostamenti della 42enne e chiarire le circostanze del suo allontanamento.

Nell’appello diffuso sui social sono state fornite anche le caratteristiche fisiche utili al riconoscimento: Georgia Ghignola è alta circa un metro e 65, pesa intorno ai 65 chilogrammi, ha i capelli castani e gli occhi verdi.

L’invito è rivolto a chiunque possa averla incontrata o disponga di informazioni utili a individuare i suoi spostamenti. Le eventuali segnalazioni possono essere comunicate alla Stazione dei Carabinieri di Castelcivita o a quella di Eboli.

È inoltre possibile contattare il numero unico di emergenza 112 oppure il recapito 351 415 5363, attivo anche su WhatsApp.