Informare, sensibilizzare e promuovere comportamenti più consapevoli per contribuire alla tutela dell’ambiente. Nasce con questi obiettivi “Smart Wave”, il progetto dedicato alla comunicazione e all’informazione sul corretto riciclo dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), che sarà presentato giovedì 20 novembre, alle ore 11.00, presso la sede della Lega Navale Italiana – Sezione di Salerno, a Porto Masuccio, Piazza della Concordia. L’iniziativa, promossa da Ecoem, si sviluppa in collaborazione con la Lega Navale Italiana – Sezione di Salerno, il Comune di Salerno, Salerno Pulita e la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, con l’obiettivo di accrescere la conoscenza e la consapevolezza dei cittadini rispetto a una tematica ambientale di grande rilevanza. I RAEE rappresentano infatti una particolare categoria di rifiuti che richiede attenzione e modalità di conferimento specifiche. Smartphone, computer, piccoli e grandi elettrodomestici e dispositivi elettronici, una volta giunti a fine vita, non devono essere dispersi nell’ambiente né conferiti insieme ai rifiuti indifferenziati, ma avviati a specifici percorsi di raccolta e recupero. Attraverso Smart Wave, si intende rendere queste informazioni più accessibili, promuovendo una maggiore partecipazione e incoraggiando comportamenti virtuosi nella gestione dei rifiuti elettronici. La collaborazione tra realtà istituzionali, operatori del settore e associazioni del territorio rappresenta un elemento fondamentale per costruire una cultura ambientale condivisa. La corretta gestione dei RAEE, infatti, non riguarda soltanto gli aspetti tecnici della raccolta e del trattamento, ma coinvolge direttamente le abitudini quotidiane dei cittadini e la responsabilità collettiva nei confronti dell’ambiente. La conferenza stampa sarà l’occasione per illustrare le finalità del progetto, le attività previste e le modalità attraverso cui la campagna intende coinvolgere il territorio, contribuendo a diffondere una maggiore sensibilità verso il riciclo e l’economia circolare. Smart Wave vuole trasformare l’informazione in consapevolezza e la consapevolezza in azioni concrete, affinché il corretto riciclo dei rifiuti elettronici diventi sempre più parte integrante della quotidianità.