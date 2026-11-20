di Erika Noschese

Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale e presieduto dal giudice Vincenzo Pellegrino, ha pronunciato ieri la sentenza di primo grado nel processo sui presunti appalti pilotati della pubblica illuminazione a Capaccio Paestum, nato dall’inchiesta della Guardia di Finanza su delega della Procura di Salerno. A fronte della richiesta di sette anni formulata dal pubblico ministero Francesco Rotondo, l’ex sindaco della città dei Templi ed ex presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri è stato condannato a un anno e cinque mesi di reclusione per turbativa d’asta al capo B, con interdizione dai pubblici uffici e beneficio della pena sospesa, venendo invece assolto perché il fatto non sussiste dall’imputazione più grave di corruzione e dalla prima turbativa d’asta al capo A. All’uscita dall’aula, rompendo il silenzio mantenuto dall’arresto del 4 ottobre di due anni fa, Alfieri – visibilmente deluso e in lacrime – ha commentato così il dispositivo: “Certamente il verdetto non mi soddisfa pienamente, perché nella lettura del dispositivo sono state purtroppo ravvisate alcune responsabilità. Resto tuttavia indenne dall’accusa di corruzione, che era il reato più grave, e anche sul piano personale l’impianto corruttivo è stato totalmente smontato. La sentenza andrà letta nelle motivazioni: sono un amante della Costituzione e un imputato è presunto innocente fino al terzo grado di giudizio. Siamo ansiosi di conoscere le motivazioni, ma siamo già pronti per l’appello perché credo ancora nella giustizia”. Ripercorrendo l’istruttoria dibattimentale, l’ex presidente della Provincia ha evidenziato lo scarto tra le aspettative della difesa e la decisione finale del collegio: “Abbiamo affrontato un dibattimento in cui eravamo tutti sereni e tranquilli, poiché gli indizi e le ipotesi delle indagini preliminari sono stati discussi e smontati integralmente. Per me questa condanna è stata una sorpresa, ma le sentenze hanno sempre un esito incerto, essendo pronunciate da giudici, anche esperti. Ci sono comunque i tempi per ribaltare il verdetto: attenderemo i novanta giorni previsti per il deposito delle motivazioni, dopodiché i miei avvocati presenteranno appello e sono certo che in secondo grado la giustizia farà il suo corso, riconoscendomi estraneo a questi fatti”. Sulla lettura giuridica del verdetto è intervenuto l’avvocato Domenicantonio D’Alessandro, difensore dell’ex sindaco, valorizzando il crollo dell’impianto corruttivo: “Commentiamo il dispositivo con parziale soddisfazione, perché abbiamo ottenuto un primo risultato rilevante, facendo cadere un quadro accusatorio complesso e pesante che ipotizzava una corruzione tra Franco ed Elvira Alfieri, mettendone in discussione l’integrità e inserendoli in un patto corruttivo con l’impresa Dervit. Su questa contestazione principale il tribunale si è espresso nettamente, dichiarando che il fatto non sussiste per Elvira Alfieri, per Franco Alfieri e per il titolare della Dervit: un punto fermo che va valorizzato”. Il penalista ha poi segnalato l’incongruenza ravvisata tra le due contestazioni di turbativa d’asta: “Quanto alle due turbative d’asta, invece, è arrivata l’assoluzione per la prima e la condanna per la seconda. Al momento possiamo solo immaginare il percorso seguito dal collegio per giungere a questa condanna; perciò, dobbiamo attendere le motivazioni per leggerle ed eventualmente criticarle. L’esclusione della corruzione e della turbativa al capo A ci autorizzava a ritenere che la stessa sorte dovesse toccare anche al capo B, quindi questa distinzione ci ha sorpreso: secondo l’accusa entrambe sarebbero state commesse con lo stesso schema, lo stesso meccanismo e i medesimi ruoli. Aver ottenuto l’assoluzione per il capo A e non per il capo B lascia perplessi, ma il tribunale motiverà questa scelta”. A completare l’analisi difensiva è stato l’avvocato Agostino De Caro, soffermandosi sull’estraneità del sindaco alla gestione delle gare: “Siamo entrati nel processo con un’accusa precisa: aver concorso in due turbative di gara per ottenere un beneficio corruttivo a favore dello stesso Alfieri, di Elvira Alfieri e di De Rosa. Usciamo dall’aula con la consapevolezza, che sotto il profilo morale rappresenta un enorme risultato, che né Francesco Alfieri né Elvira Alfieri hanno partecipato ad alcuna corruzione o favorito De Rosa. Mi chiedo allora perché il sindaco avrebbe commesso una turbativa rispetto a una procedura sulla quale non ha alcuna competenza amministrativa: a questo interrogativo risponderemo leggendo la sentenza, ma sono argomenti solidi su cui fondare l’appello”. Pur ribadendo la stima verso i giudici vallesi, il difensore ha evidenziato una contraddizione nel dispositivo: “Nutro una stima infinita per il Tribunale di Vallo della Lucania, composto da magistrati stimabili che hanno dimostrato di essere un collegio di primo ordine: se hanno compiuto una scelta, la motiveranno con intelligenza e acume. Colgo una contraddizione, ma due punti mi preme ribadire: il primo è che Alfieri non è un corrotto, bensì una persona per bene, e vedremo come verrà motivata questa residua turbativa”. Infine, De Caro ha richiamato il peso della custodia cautelare subita dai due fratelli e la presunzione di non colpevolezza: “L’amarezza che mi resta è che, se fosse stata contestata fin dall’inizio la sola turbativa e non la corruzione, forse Francesco Alfieri non sarebbe stato arrestato, non avrebbe subito una lunga custodia cautelare né visto stravolta la propria vita politica e personale; allo stesso modo non sarebbe stata arrestata Elvira Alfieri, che rispondeva unicamente di corruzione, evitando sette mesi di custodia cautelare che per un’imprenditrice seria, la quale fonda la propria attività sull’onorabilità, costituiscono un danno difficile da rimarginare. Un ricorso più oculato alla custodia cautelare, che in questo Paese viene talvolta applicata in maniera disinvolta, lo dico in generale senza accusare nessuno, gioverebbe a tutti: avremmo celebrato ugualmente il processo senza distruggere delle vite, giungendo al medesimo esito. Durante la custodia cautelare abbiamo registrato sul piano umano la sofferenza sempre composta di Francesco ed Elvira Alfieri, un ricordo che custodiamo senza riversarlo nel dibattimento. In aula siamo stati corretti e abbiamo riscontrato nel pubblico ministero e nel tribunale una grandissima lealtà processuale. Esco insoddisfatto per una condanna, per quanto molto contenuta, che non mi aspettavo, ma sereno per aver condotto bene la difesa. La Costituzione sancisce la presunzione di non colpevolezza e la Convenzione Europea quella di innocenza fino al terzo grado di giudizio: alla fine faremo i conti e vedremo se la nostra tesi sull’assoluta estraneità di Franco Alfieri, già confermata in parte, troverà pieno riconoscimento”.