Sarno, la tragica morte di Irma De Crescenzi

Sarno. Ancora strade di sangue nell’Agro Nocerino sarnese. Muore Irma De Crescenzi, 17 anni, grave il fidanzato anche se non rischia la vita. Era di ritorno verso casa quando la Fiat Panda con alla guida il giovane ha impattato contro un muro in via San Valentino a Sarno ribaltandosi finendo contro una carreggiata. Per la studentessa non c’è stato nulla da fare, è deceduta in ospedale qualche ora più tardi. Troppo gravi le ferite riportate a seguito dell’impatto mentre il compagno, che era alla guida della macchina, ha riportato ferite e fratture multiple su tutto il corpo ed è ricoverato presso il Martiri del Villa Malta. Sul caso indagano gli agenti del commissariato sarnese agli ordini del dirigente Pio D’Amico coordinati dalla procura nocerina che non ha ritenuto di effettuare l’autopsia liberando la salma. Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono giunti anche i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso. Era intorno all’una della notte di ieri quando i due ragazzi stavano facendo ritorno verso casa dopo probabilmente una serata trascorsa con amici: lei residente a Sarno, lui a San Marzano, a bordo della Fiat Panda si trovavano in via San Valentino nei pressi del mercato ortofrutticolo dove il giovane ha perso il contro dell’autovettura schiantandosi contro un muro: violento l’impatto, forse causato dalla velocità, che ha portato la macchina a ribaltarsi finendo contro una carreggiata della strada. Alcuni automobilisti e residenti hanno allertato i soccorsi che sono giunti in via San Valentino nel cuore della notte. Ma per Irma De Crescenzi (che lascia padre, madre, fratello e fidanzato) non c’è stato nulla da fare. I sanitari intervenuti hanno tentato il tutto per tutto prima sul luogo del sinistro e poi si sono adoperati per il trasferimento in ospedale dove poi è deceduta a seguito delle gravi ferite. Anche il fidanzato è stato ricoverato in ospedale al Villa Martiri di Sarno per le fratture riportate a seguito del gravissimo sinistro. Le indagini sono condotte dal Commissariato di Polizia di Stato di Sarno che sta svolgendo tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire le cause dell’impatto mortale. Si cercherà di capire se ci sono altre autovetture coinvolte e cosa abbia fatto perdere il controllo della macchina al giovane conducente. Probabile un animale o qualche altra cosa comparsi all’improvviso nel buio della notte. Le indagini e i rilievi sveleranno la causa per la quale l’auto ha sbandato causato il sinistro mortale. La notizia della morte della giovane ragazza ha fatto il giro della città di Sarno in pochi attimi e in tanti hanno mostrato parole d’affetto bei confronti della 17enne e della sua famiglia, padre Agostino e madre Maria Teresa Liguori su tutti. “Vi siamo vicini al vostro dolore immenso”, scrivono gli amici del padre. Numerosi eventi previsti per ieri sono stati rinviati in segno di lutto, tra cui anche gazebo organizzati dai politici. Intanto oggi alle ore 16 presso la chiesa di San Teodoro Martire di Sarno l’ultimo saluto. La veglia già da ieri pomeriggio quando la salma è stata liberata.
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