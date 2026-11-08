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Pagani. Il calcio che fa “rete”

  • Novembre 8, 2026
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Pagani. Il calcio che fa “rete”

Un impianto sportivo può diventare uno dei luoghi nei quali una comunità costruisce il proprio futuro. Un campo, una palestra, uno stadio sono spazi in cui le persone si incontrano, imparano a condividere regole e sviluppano un senso di appartenenza. La qualità della loro gestione incide sulla possibilità di trasformare questi incontri in relazioni durature, partecipazione e opportunità. Il calcio, per la sua capacità di coinvolgere persone e generazioni differenti, può essere il motore di questo percorso. Intorno alla passione sportiva è possibile costruire una collaborazione tra imprese, associazioni, famiglie, scuole e istituzioni, con un obiettivo concreto: rendere le strutture sportive luoghi accessibili, accoglienti e utili alla vita del territorio. In questa prospettiva, le reti di imprese possono svolgere un ruolo importante. Mettere in comune competenze, risorse e capacità organizzative consente di affrontare con maggiore continuità le esigenze della gestione: manutenzione, sicurezza, accessibilità, programmazione delle attività, comunicazione e sostenibilità economica. Ogni impresa può contribuire con la propria esperienza a un progetto condiviso, nel quale la crescita economica si accompagni a benefici riconoscibili per la comunità. La collaborazione con le associazioni sportive rappresenta il cuore di questo modello. Le associazioni conoscono gli atleti, le famiglie e i bisogni quotidiani di chi pratica sport. Le imprese possono sostenerne lo sviluppo attraverso competenze gestionali, servizi e investimenti. Il raccordo con scuole, realtà del Terzo settore e servizi territoriali permette di ampliare la partecipazione e costruire percorsi educativi più solidi. Una particolare attenzione deve essere dedicata ai soggetti fragili e ai minori a rischio di esclusione sociale. Le difficoltà economiche, la povertà educativa, l’isolamento e le barriere che incontrano le persone con disabilità possono ostacolare l’accesso alle attività sportive. Per affrontarle servono scelte verificabili: quote sostenibili, agevolazioni, spazi accessibili, personale preparato e forme di accompagnamento adeguate ai bisogni delle persone. L’inclusione si realizza nella possibilità di frequentare gli stessi luoghi, partecipare alle attività e sentirsi parte di un gruppo. Una struttura aperta al territorio può favorire l’incontro tra condizioni sociali differenti e contrastare la ghettizzazione. Per i ragazzi più esposti al disagio, la presenza continuativa di allenatori ed educatori, insieme al dialogo con le famiglie e i servizi, può contribuire a costruire fiducia e punti di riferimento. Il calcio può inoltre diventare un punto di riferimento per gli sport minori e favorire la nascita di polisportive. La sua capacità di attirare attenzione e coinvolgimento può sostenere una proposta più ampia, nella quale trovino spazio, secondo le strutture disponibili, atletica, pallavolo, pallacanestro, ginnastica, arti marziali e attività motorie adattate. Una polisportiva, oppure una collaborazione stabile tra associazioni di discipline diverse, può condividere servizi, comunicazione, iniziative e risorse. Per funzionare, questo modello richiede una rappresentanza equilibrata, criteri trasparenti di utilizzo degli impianti e una programmazione rispettosa delle esigenze di ciascuna disciplina. Offrire più possibilità significa consentire a ogni ragazzo di scoprire le proprie attitudini e trovare un ambiente nel quale esprimersi. Da questa organizzazione possono nascere anche opportunità di crescita e occupazione: istruttori, educatori, addetti alla manutenzione, personale amministrativo, servizi di accoglienza e organizzazione degli eventi. La continuità delle attività può sostenere queste professionalità, purché sia accompagnata da una pianificazione economica realistica e da condizioni di lavoro adeguate. La credibilità del progetto dipende dalla capacità di rendere visibili i risultati: quante persone partecipano, quali ostacoli sono stati rimossi, come vengono impiegate le risorse, quali opportunità sono state effettivamente create. Anche l’ascolto delle famiglie e delle associazioni deve diventare parte della gestione. È questa la visione che ritengo importante promuovere: una rete di imprese capace di collaborare con il mondo sportivo e assumere la cura delle strutture come un impegno verso il territorio. Il calcio può aprire la strada a una comunità polisportiva nella quale la passione diventi partecipazione, le relazioni producano fiducia e ogni persona trovi spazio per crescere.

Vincenzo Calce

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