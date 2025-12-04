Donati in beneficenza abbigliamento sequestrati dalla Finanza - Le Cronache Cronaca
Sarno avvia piano recupero centro storico
Temporali violenti in arrivo in Campania: scatta l’allerta gialla
Pontecagnano , rapinano tabaccheria, arrestati
Cronaca Agro Nocerino Sarnese

Donati in beneficenza abbigliamento sequestrati dalla Finanza

La Guardia di Finanza di Salerno ha realizzato un’importante iniziativa di solidarietà a favore della Delegazione di Veroli del Sovrano Ordine Militare di Malta, donando centinaia di capi di abbigliamento da destinare alle persone più sfortunate.

Consegnato il materiale sequestrato in una serie di operazioni da parte delle fiamme gialle di Nocera Inferiore, successivamente confiscati e destinati alla distruzione su sentenza del Tribunale. Ma l’autorità giudiziaria, su richiesta dei finanzieri, ha autorizzato la consegna in beneficenza dei capi d’abbigliamento.

Alla consegna, avvenuta presso la sede della Compagnia di Nocera Inferiore, hanno presenziato il responsabile delle attività caritative della  Delegazione, Alessandro Carducci, insieme ad altri appartenenti dell’Ordine cavalleresco, nonché il comandante della compagnia ed una nutrita rappresentanza di militari.

