Sanita’: V.De Luca, finalmente tutti si accorgono e’ disastro

“Finalmente si accorgono tutti quanti che la sanita’ pubblica del nostro Paese e’ un disastro: la presidente del consiglio Meloni ripete che e’ stata stanziata la cifra piu’ alta, ma e’ una notizia truffaldina perche’ dei 134 miliardi sono 4 miliardi in piu’ rispetto allo scorso anno che non coprono neanche l’aumento dei costi dell’energia e l’aumento dell’inflazione”. Cosi’ il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta social del venerdi’. Sulla sanita’ in Campania, il Governatore ha annunciato che “per fine luglio completeremo l’espletamento del concorso che abbiamo fatto come Regione. Entro questa data, dunque, dovremmo avere medici selezionati per il pronto soccorsi e mi auguro che siano parecchi”.