La Paper Week parte con due scatti

Parte con due scatti, uno per dare il via ad una passeggiata ecologica ed un altro fotografico, la Paper Week 2024 di Comieco a Salerno Capitale del Riciclo di Carta e Cartone. Oggi, sabato 6 aprile, alle 10 lo start della camminata di gruppo da piazzetta del Marinaio, con l’associazione Fitwalking Salerno di Mauro Russo che ‘condurrà’ poi partecipanti e cittadini alla scoperta della Mostra fotografica “Scopriamo le carte” promossa da Cna Salerno e a cura dei fotografi affiliati, con la direzione artistica di Armando Cerzosimo. Il taglio del nastro dell’esposizione è fissato alle ore 10:30 con il direttore generale di Comieco Carlo Montalbetti, il presidente di Cna Salerno Lucio Ronca e il segretario Simona Paolillo su Corso Vittorio Emanuele all’altezza del civico 75. L’installazione all’aperto, in pieno centro cittadino, sul Corso Vittorio Emanuele, è stata realizzata in collaborazione con il Liceo Artistico Sabatini Menna- guidato dalla dirigente Renata Florimonte. Le immagini resteranno in esposizione diffusa fino a venerdì 12 aprile e racconteranno storie di trasformazione e rinnovamento, mostrando come la carta diventi opera d’arte. I fotografi Gerry Capaccio, Armando, Pietro e Nicola Cerzosimo, Tony Palladino, Luigi De Lucia, Roberto Cascone, Felice Sellitti, Pino Falcone, Francesco Iannotti ed Emanuele Anastasio hanno esplorato la creatività e consentiranno di scoprire l’importanza di questo materiale attraverso uno sguardo unico, quello fotografico, sulla bellezza e l’utilità della carta. Un’esperienza visiva, in cui l’arte si unisce alla sostenibilità per celebrare il ciclo di vita di questo prezioso materiale, che ispirerà e promuoverà la consapevolezza ambientale. Contemporaneamente, in via Santa Margherita, nel quartiere di Pastena dove si svolgerà il centro di raccolta Mobile di Salerno Pulita, verranno inviati i cittadini presenti a compilare dei post It con frasi che promuovono la sostenibilità ambientale.