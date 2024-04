Salernitana, Colantuono: mi tengo la reazione della squadra

Soddisfatto per la reazione non per il risultato Stefano Colantuono allenatore della Salernitana commenta così il match finito 2-2: “Ci siamo fatti gol da soli praticamente, sapevamo che il Sassuolo ha le caratteristiche per la ripartenza. Nella ripresa con un clima ovviamente non sereno i ragazzi mi sono piaciuti per l’ardore, agonismo e voglia. Purtroppo si parte sempre da svantaggio”.

“Non ho esultato sul 2-2 un po’ perché ero concentrato sul recupero un po’ perché ho problemi al ginocchio. I tifosi hanno ragione di fischiare e noi dobbiamo rendere dignitoso questo finale. Era una gara che poteva finire in goleada dopo il primo tempo e invece la squadra ha dimostrato attributi. Ce la giocheremo a Roma contro la Lazio cercando di rendere la vita difficile a tutti da ora sino al termine”.