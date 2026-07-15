Torneo Acsi di pesca da riva: i premiati

Domenica 12 luglio, sul lungomare di Salerno, in una bellissima giornata d’estate si è concluso il fantastico e coinvolgente TORNEO di pesca da riva indetto da ACSI – ASSOCIAZIONE CENTRI SPORTIVI ITALIANI ente di promozione sportiva e sapientemente organizzato dall’ ASD Fisherman Club Salerno .

Terza ed ultima fase di un torneo che a stretto giro su di un campo gara sempre uguale e caratterizzato da un mix di condizioni adatti a vari tipi di pesca , ha assegnato il titolo di ”campione’‘ con un sistema a punti progressivo con classifica a 10 , cioè dove i primi 10 di giornata vedevano premiato il loro impegno con punti extra per concorrere alla vittoria assoluta .

La prima prova ha visto l’affermazione di uno dei paladini di casa , ETTORE DELLA ROCCA (Fisherman Club Salerno ASD) che sfruttava l’alta presenza di predatori e pesci di fondo con la tecnica della bombarda semi affondante per aggiudicarsi la prova con ben 1500gr di pescato .

La seconda prova invece ha premiato gli esperti del colpo , e in particolare agli esperti della pesca al cefalo , infatti si aggiudicava la prova un altro beniamino di casa , MANUEL MIRAGLIA (Fisherman Club Salerno ASD) che di buona lena e con caparbietà catturava un mix di cefali di taglia che gli hanno valso la vittoria di giornata .

Terza prova ricca di pesci , che tuttavia davano non pochi grattacapi ai partecipanti che non riuscivano a concludere le catture più importanti . Infatti la presenza di cefali di grossa taglia hanno sorpreso i convenuti tanto da non adeguare la tecnica in modo efficace e perdere la maggior parte dei pesci allamati . Comunque a imbroccare la giornata giusta, seppur di pochi grammi , è stato il buon ANIELLO VITIELLO (Lenza Stabiese ASD) che col suo carniere andava ad aggiudicarsi la prova .

Conti alla mano , il comitato organizzatore , ha stilato la complessa classifica in pochi attimi al banchetto giuria e dato via alla fase finale , cioè alla premiazione della giornata , seguita dalla bellissima e folkloristica premiazione degli assoluti per poi dare sfogo agli esausti concorrenti , in un mini banchetto con bibite e buffet per tutti .

Un torneo combattuto sin dall’inizio , dove i migliori si sono dati battaglia a suon di pesci e a vincere in questi casi non e’ sempre l’eccellenza , ma la costanza , ed infatti la caparbieta’ e la costanza di 3 piazzamenti al secondo posto di giornata hanno premiato come CAMPIONE ASSOLUTO DEL TORNEO ACSI SALERNO 2026 l’abilissimo e sempre concentrato PASQUALE DI DARIO (Barracuda ASD) che ha dimostrato le sue qualità senza ombra di dubbio , totalizzando ben 27 punti torneo e 2775 grammi di pescato totale distanziando il secondo classificato MIRANDA MARTINO (Lenza stabiese ASD) a 20 punti e l’ottimo ma sfortunato CAMPIONE USCENTE , il bravissimo MIRAGLIA MANUEL in forza al FISHERMAN CLUB SALERNO ASD che, solo per un po di sfortuna nell’aver perso un paio di cefali nella terza prova, non si aggiudicava prova e torneo .

Onore al merito dei tre abili pescatori saliti sul podio assoluto con foto e festeggiamenti vari e un rinvio alla prossima edizione del TORNEO piu’ avvincente e combattuto di tutto il sud italia !