Sangiuliano: «Grave il no alla richiesta dello stato di emergenza»

”La mancata approvazione della richiesta dello stato di emergenza da parte della maggioranza di centrosinistra è un fatto gravissimo che va contro gli interessi dei cittadini dei Campi Flegrei, un vero e proprio schiaffo in faccia alla cittadinanza che sta soffrendo avendo perso la casa e con danni alle attività economiche. Un atto di arroganza inspiegabile perché lo Stato di Emergenza è l’unico provvedimento che ci consente di assumere misure urgenti come la sospensione del pagamento dei tributi e dei mutui. Il centrodestra continuerà la sua battaglia per ottenere lo Stato di Emergenza e soprattutto per dare una sistemazione credibile e adeguata per chi ha perso casa. Questa maggioranza ha votato contro anche l’aumento dello stanziamento del consiglio da 5 a 12 milioni di euro e ci ha impedito di ricomprendere i comuni di Quarto e Giugliano”. Lo dichiara il capo dell’Opposizione in Regione Campania, Gennaro Sangiuliano, insieme ai capigruppo Massimo Pelliccia, Raffaele Maria Pisacane, Micaela Rostan, Sebastiano Odierna.
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