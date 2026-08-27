Campi Flegrei: P.De Luca (Pd), bene legge regionale da 7 milioni

“Con l’approvazione della proposta di legge promossa dal Gruppo del Partito Democratico e condivisa dall’intera maggioranza, che stanzia 7 milioni di euro per i Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Napoli, il Consiglio Regionale della Campania fornisce una risposta tangibile e concreta per affrontare le criticità determinate dell’ultimo sciame sismico che ha colpito l’area flegrea lo scorso 31 luglio”. Così Piero De Luca, segretario regionale del Partito Democratico. “Mentre da parte del Governo nazionale e di alcune forze di centrodestra abbiamo assistito finora a tanta retorica e propaganda, ma a poca sostanza, la Regione ha lavorato intensamente in queste settimane per individuare risorse reali a sostegno delle comunità colpite. Ed è molto grave peraltro l’astensione dello stesso centrodestra rispetto a questa legge regionale. I 7 milioni di euro stanziati – spiega De Luca – saranno distribuiti secondo criteri rigorosi ed equi per rispondere alle emergenze; saranno destinati non solo alle attività di protezione civile e all’assistenza alla popolazione, ma anche a interventi mirati di sostegno economico alle attività produttive, commerciali e imprenditoriali che hanno subito danni. Inoltre, si prevede l’istituzione dell’Osservatorio regionale sugli effetti del bradisismo sulle attività economiche”. “Questi 7 milioni – sottolinea – sono il contributo concreto del Consiglio regionale, che si aggiunge ai primi e tempestivi interventi già messi in campo dalla giunta del presidente Fico. Tuttavia, l’entità dei danni, il numero delle famiglie coinvolte e la natura stessa del bradisismo richiedono un intervento nazionale più ampio, strutturale e di lungo respiro. Ora il Governo faccia la propria parte, stanziando risorse adeguate, accogliendo le nostre proposte emendative in sede di conversione del decreto-legge n. 144 del 2026, su tributi, mutui, contributi per alloggi, personale enti locali, e soprattutto lavorando insieme alle comunità ed istituzioni del territorio per un intervento normativo ad hoc”. “Il bradisismo non può essere affrontato rincorrendo continuamente l’emergenza. Serve una strategia stabile e l’avvio di un percorso condiviso per una Legge speciale relativa ai Campi Flegrei, che definisca un quadro normativo e finanziario stabile per la prevenzione, la messa in sicurezza del patrimonio edilizio e infrastrutturale, la tutela ambientale, il sostegno economico e la coesione sociale. Il Partito Democratico continuerà a vigilare e a battersi in ogni sede per garantire il futuro di questo territorio fragile ma straordinario”, conclude Piero De Luca.