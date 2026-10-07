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Pegaso, immatricolazioni senza requisiti nella gestione Iervolino

  • Ottobre 7, 2026
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Pegaso, immatricolazioni senza requisiti nella gestione Iervolino

Sono 22 gli indagati in un’inchiesta della Procura di Napoli, su presunte pressioni sul ministro dell’Università, Bernini da parte di UniPEGASO-Multiversity per tentare, senza
esito, di modificare la normativa da lei introdotta sugli esami
a distanza.
, Le attività investigative sono scattate dopo la notizia
dell’indagine sull’Università PEGASO, riguardante
immatricolazioni in assenza dei requisiti per corsi di laurea e
post laurea, ideate nel periodo in cui la gestione era affidata
a Danilo Iervolino.

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