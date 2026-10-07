Pegaso, immatricolazioni senza requisiti nella gestione Iervolino

Sono 22 gli indagati in un’inchiesta della Procura di Napoli, su presunte pressioni sul ministro dell’Università, Bernini da parte di UniPEGASO-Multiversity per tentare, senza

esito, di modificare la normativa da lei introdotta sugli esami

a distanza.

, Le attività investigative sono scattate dopo la notizia

dell’indagine sull’Università PEGASO, riguardante

immatricolazioni in assenza dei requisiti per corsi di laurea e

post laurea, ideate nel periodo in cui la gestione era affidata

a Danilo Iervolino.