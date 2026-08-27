Al Pitti Pizza & Friends la giornata dedicata al vino rosso

Il 28 è il National Red Wine Day, la giornata dedicata al vino rosso. Un’occasione che al Pitti Pizza & Friends, in corso in Piazza della Libertà a Salerno, diventa il punto di partenza per raccontare un matrimonio tutto italiano: quello tra pizza e vino. Grazie alla collaborazione nata con In Vino Civitas, il salone del vino di Salerno, e con l’Enoteca Porta di Mare, le cantine coinvolte porteranno in piazza alcune delle proprie etichette, costruendo percorsi di abbinamento pensati per valorizzare le pizze proposte dai pizzaioli del Pitti Pizza & Friends. Le aziende presenti in un ideale passaggio di staffetta di sera in sera sono Vinosia di Luciano Ercolino, Salvatore Martusciello, Cantine Astroni, Coppo, Tenuta Gorghi Tondi e Mastroberardino 1878. Un dialogo tra territori e sapori, da scoprire tra un morso e un sorso. Campi Taurasini, Aglianico DOC, Gragnano della Penisola Sorrentina DOC, Piedirosso dei Campi Flegrei DOC, Lacryma Christi del Vesuvio Rosso, vini delle Terre Siciliane e dell’Irpinia saranno protagonisti di un confronto che parte da una domanda: qual è il vino giusto per accompagnare una pizza? La risposta cambia con gli ingredienti. Alla Margherita, con l’acidità del pomodoro e la delicatezza della mozzarella, c’è chi accosta esempio un Gragnano della Penisola Sorrentina DOC, rosso vivace e fresco, capace di sottolineare senza sovrastare. Per pizze più strutturate, soprattutto quelle arricchite da salumi e sapori intensi, entra in gioco la forza dell’Aglianico, mentre un Lacryma Christi del Vesuvio Rosso, più profumato e immediato, può andar bene per le preparazioni che prevedono il pomodoro fresco e la cremosità della burrata, come anche per i piatti preparati dagli studenti dell’Istituto Alberghiero “Roberto Virtuoso” di Salerno. Per chi preferisce un bianco, l’abbinamento è servito con l’Asprinio di Aversa, particolarmente adatto ad accompagnare la mozzarella presente al Pitti Pizza con La Contadina, la storica Latteria Sorrentina e Ilka, grazie alla sua freschezza e alla marcata acidità. Il 28 agosto sarà anche l’occasione per saggiare il Frappato, vitigno autoctono siciliano dalla spiccata freschezza. Sabato 29 agosto Mastroberardino presenterà due nuove etichette caratterizzate da una gradazione alcolica naturalmente più contenuta: Vibra Bianco, 10,5%, e Vibra Rosso, 11%. La collaborazione tra Pitti Pizza & Friends, In Vino Civitas ed Enoteca Porta di Mare diventa un modo per mettere allo stesso tavolo mondi diversi che appartengono profondamente alla cultura gastronomica italiana. Il vino può valorizzarne ingredienti e identità territoriali, così come la birra continua a essere uno degli abbinamenti più amati e naturali, per freschezza, convivialità e varietà di stili. Il Pitti Pizza & Friends, ideato da Maurizio Falcone e promosso dall’Associazione Alimenta, presieduta dallo stesso Falcone con Alfonso Aufiero vicepresidente, è organizzato con Effe Emme Eventi. La direzione tecnica è di Nunzio Mascolo. Ad accendere i ventuno forni presenti in Piazza della Libertà sono Antica Pizzeria Reginè di Salerno, I Due Fratelli di Salerno, Il Panuozzo di Gragnano – I Due Fratelli, 280 Grammi di Caserta, Brandi di Napoli, Pizza a Metro di Vico Equense, La Pizza di Umberto Falcone di Salerno, L’Angelo e il Diavolo di Salerno, Quanto Basta di San Giorgio del Sannio e Salerno, La Perla di Pulecenella di Salerno, Il Vicolo della Neve di Salerno, Antico Borgo di Nocera Superiore e la pizzeria San Matteo di New York. Con la Pizzeria Madison è presente un forno dedicato alle persone celiache, in collaborazione con AIC Campania – Associazione Italiana Celiachia. Tra le novità dell’edizione 2026 c’è la partecipazione del Maestro Cavaliere Giuseppe Corsini, riconosciuto come il primo pizzaiolo sordo d’Europa.