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Sangiuliano (Fdi), su acque sotterranee Regione fornisca risposte rapide

  • Maggio 11, 2026
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Sangiuliano (Fdi), su acque sotterranee Regione fornisca risposte rapide

“Si tratta di una questione di assoluta gravità, che coinvolge la salute di centinaia di migliaia di cittadini. La Regione deve risposte rapide e concrete”. Così Gennaro Sangiuliano, capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale della Campania che insieme a tutta la squadra di Fdi (Fabbricatore, Fele, Pisacane, Romano, Santangelo, Zecchino) ha presentato un’interrogazione urgente sulla presenza “di sostanze cancerogene nelle acque sotterranee della Campania”, chiedendo “iniziative urgenti a tutela della salute pubblica e della filiera agroalimentare”. Il riferimento è a “uno studio dell’Università Federico II di Napoli che avrebbe evidenziato il superamento dei limiti di legge relativi alla presenza di tricloroetilene (Tce) e tetracloroetilene (Pce) nelle acque sotterranee di numerosi territori campani”. “Il tricloroetilene (Tce) – osservano i consiglieri di Fdi – risulta classificato ufficialmente dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro come un cancerogeno di tipo 1 mentre il tetracloroetilene un probabile cancerogeno (Gruppo 2)”. “A fronte di una situazione così grave – prosegue Sangiuliano – chiediamo al presidente Roberto Fico, anche nella sua qualità di titolare della delega alla sanità di venire a relazionare sul punto”. Inoltre gli autori dell’interrogazione chiedono se siano previsti screening epidemiologici straordinari nelle aree maggiormente esposte al rischio ambientale.

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