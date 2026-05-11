Catello Maresca ospite al ‘premio ‘Nicola Giacumbi’

l magistrato Catello Maresca sarà l’ospite d’onore della 45ª edizione del Premio “Nicola Giacumbi”, promosso dal Rotary Club Sala Consilina – Vallo di Diano e in programma giovedì 14 maggio alle ore 10.30 presso il Polo Liceale “Pomponio Leto” di Teggiano, in provincia di SALERNO. Nel corso dell’incontro, Maresca dialogherà con gli studenti sui temi affrontati nel libro “Il genio di Giovanni Falcone – Prima il dovere”, dedicato alla figura del magistrato ucciso dalla mafia nel 1992. L’intervista sarà curata dal giornalista Angelo Raffaele Marmo. Il Premio “Nicola Giacumbi”, giunto alla 45ª edizione, è dedicato agli studenti figli di appartenenti alle Forze dell’Ordine del Vallo di Diano distintisi nel percorso scolastico e rappresenta uno degli appuntamenti storici dell’attività culturale e sociale del Club. Il riconoscimento è intitolato alla memoria del magistrato salernitano Nicola Giacumbi, facente funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SALERNO, assassinato dalle Brigate Rosse il 16 marzo 1980 in un agguato compiuto nei pressi del Palazzo di Giustizia di SALERNO. Ad aprire la manifestazione saranno i saluti istituzionali della presidente del Rotary Club Sala Consilina – Vallo di Diano, Katia Di Palma, e della dirigente scolastica del Polo Liceale “Pomponio Leto”, Maria D’Alessio. “Questo Premio rappresenta un segno concreto di riconoscimento e sostegno per gli studenti che eccellono nel loro percorso scolastico e che provengono da famiglie impegnate quotidianamente nella tutela della sicurezza pubblica”, ha dichiarato la presidente del Club Katia Di Palma. Per l’edizione 2025 il Premio “Nicola Giacumbi” è stato assegnato a Mario Longobucco, studente del Liceo “Carlo Pisacane” di Padula e figlio del luogotenente Leonardo Longobucco della Guardia di Finanza di Sala Consilina