Aliberti interroga Parente su ponte Caiazzano

Il consigliere provinciale, Pasquale Aliberti, ha protocollato un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al Presidente della Provincia di Salerno (prot. 202600054512) per fare piena luce sui gravi ritardi relativi ai lavori di messa in sicurezza del Ponte Caiazzano, lungo la Strada Provinciale 51 tra Padula e Sassano. Un’infrastruttura strategica per l’intero comprensorio del Vallo di Diano che, dopo circa cinque anni dall’avvio dell’intervento, risulta ancora incompleta, con pesanti ripercussioni sulla viabilità, sull’economia agricola locale e persino sulla gestione delle emergenze sanitarie. Con l’interrogazione, Aliberti chiede inoltre la convocazione urgente di un tavolo tecnico con Provincia, Prefettura, ASL Salerno, sindaci di Padula e Sassano e impresa appaltatrice, per individuare soluzioni rapide e definitive. Nel testo dell’interrogazione il consigliere provinciale chiede alla Provincia di chiarire lo stato reale dell’opera, le motivazioni dei ritardi accumulati, eventuali contenziosi con la ditta appaltatrice, l’ammontare delle somme già spese e il nuovo cronoprogramma per la riapertura definitiva del ponte. Particolare attenzione viene posta anche alle criticità legate all’emergenza sanitaria e al comparto agricolo. Il consigliere provinciale e capogruppo FI, Noi Moderati e Lega, Pasquale Aliberti: “Una situazione non più tollerabile. Il Ponte Caiazzano rappresenta un collegamento essenziale tra Padula e Sassano e la sua chiusura prolungata sta provocando enormi disagi ai cittadini, alle imprese agricole, ai pendolari e ai mezzi di soccorso diretti all’ospedale di Polla. È impensabile che dopo cinque anni non vi sia ancora una data certa per la conclusione dei lavori. I mezzi agricoli di grandi dimensioni sono praticamente impossibilitati a utilizzare le attuali deviazioni, mentre le ambulanze del 118 sono costrette ad allungare il percorso anche di oltre venti minuti. In casi di emergenza, quei minuti possono fare la differenza tra la vita e la morte. È necessario intervenire immediatamente. La Provincia non può continuare a lasciare nel silenzio una vicenda che sta penalizzando un intero comprensorio”.