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San Matteo e le 100 Colonne

  • Settembre 9, 2026
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San Matteo e le 100 Colonne

Sensibilizzare gestori delle strutture ricettive, cittadini e visitatori alla conoscenza del patrimonio storico e culturale di Salerno, promuovendo al tempo stesso un modo più lento, sostenibile e consapevole di vivere la città. Con questo obiettivo Guestitaly Aps, in collaborazione con Abbac – Rete Nazionale Ospitalità Extralberghiera, Fenailp, lancia “Cammina Salerno”, un programma di educational tour, passeggiate culturali e trekking urbano che avrà il suo primo appuntamento in occasione delle celebrazioni per il Santo Patrono. A inaugurare il programma sarà “San Matteo e le 100 Colonne”, un percorso nella Salerno antica dedicato ai luoghi dell’Evangelista e alla straordinaria stratificazione storica della città. Gli appuntamenti sono previsti domenica 20 settembre 2026, dalle 10 alle 12, e lunedì 21 settembre, con due turni, dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30. Gli educational tour saranno realizzati in collaborazione con guide turistiche abilitate, alle quali sarà affidato il racconto storico, artistico e culturale dei luoghi attraversati. Fulcro dell’itinerario sarà la Cattedrale di San Matteo, con il quadriportico, le antiche colonne e la Cripta dell’Evangelista. Il percorso proseguirà poi nel centro storico, tra vicoli, chiese, palazzi e testimonianze della Salerno medievale e longobarda. «Abbiamo scelto la festa di San Matteo per avviare Cammina Salerno perché rappresenta uno dei momenti nei quali più forte è il rapporto tra la città, la sua storia e la propria identità», dichiara Agostino Ingenito, presidente di ABBAC e Guestitaly APS. «Vogliamo coinvolgere innanzitutto gli operatori dell’ospitalità, affinché diventino essi stessi conoscitori e promotori del territorio, ma anche cittadini e visitatori. Chi accoglie un turista non dovrebbe limitarsi a indicargli dove dormire o mangiare: deve essere in grado di suggerire esperienze, luoghi, storie e percorsi capaci di far conoscere la città». Cammina Salerno nasce infatti con una prospettiva più ampia. Il progetto punta alla costruzione di un calendario di camminate, trekking urbano, educational tour e itinerari tematici, attraverso i quali mettere in rete patrimonio religioso, monumenti, quartieri storici, testimonianze della Scuola Medica Salernitana, percorsi medievali e longobardi e luoghi meno conosciuti della città. «Camminare significa riappropriarsi dei luoghi e guardarli con maggiore attenzione», prosegue Ingenito. «Salerno possiede un patrimonio che può essere raccontato durante tutto l’anno. Il nostro obiettivo è creare itinerari riconoscibili e replicabili, affidandoci alle competenze professionali delle guide turistiche e favorendo una collaborazione sempre maggiore con la filiera dell’accoglienza. Il turismo culturale non deve concentrarsi soltanto sui grandi eventi: deve diventare un’esperienza quotidiana della città». L’iniziativa vuole inoltre sensibilizzare le strutture ricettive affinché possano proporre ai propri ospiti occasioni di visita e conoscenza del territorio, contribuendo a favorire una permanenza più consapevole e una maggiore diffusione dei flussi anche nei luoghi meno frequentati. “San Matteo e le 100 Colonne” rappresenta dunque il primo passo di un programma che Guestitaly Aps e Abbac intendono sviluppare attraverso nuovi percorsi ed esperienze durante l’anno.

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