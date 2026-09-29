Salernitana-Bari, mercoledì dalle ore 10 al via la prevendita

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che a partire dalle 10:00 di mercoledì 30 settembre saranno acquistabili i tagliandi per assistere a Salernitana-Bari, gara valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27, in programma allo stadio Arechi domenica 4 ottobre alle 20:30.
I biglietti saranno in vendita libera presso i punti vendita TicketOne sul territorio nazionale oppure online (tramite questo link). Inoltre, il botteghino 1 dello stadio Arechi sarà aperto nel giorno di disputa della gara dalle 17:30 alle 20:00.
Settore ospiti
I tagliandi per il settore ospiti (Curva Nord inferiore, capienza 500 posti) saranno in vendita libera a partire dalle 10:00 di mercoledì 30 settembre e fino alle 19:00 di sabato 3 ottobre.