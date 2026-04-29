Salzano: Interessante la lettera del vostro lettore

Caro Direttore,

ho letto con attenzione la lettera che un anonimo cittadino ti ha inviato, relativa alle prossime elezioni comunali. Ne ho apprezzato l’equilibrio del suo pensiero, la capacità di sintetizzare in poche battute i problemi di cui soffre la città e le responsabilità di chi l’ha amministrata. Come non dirsi, per es., d’accordo con lui sullo stato in cui è stato ridotto il nostro “Centro storico” che invece di essere un museo a cielo aperto è diventato “un mangimificio di serie C, un suk indistinto dove l’odore della storia salernitana è stato sostituito da quello perenne di spezie e fritture”. Le colpevoli responsabilità sono evidenti e non serve la zingara per indovinare di chi….. di chi si ripresenta indicando impegni e promesse, invece di raccontare ciò che avrebbe dovuto fare e invece non ha fatto ! Qualche anno fa, riprendendo le riflessioni di alcuni amici, invitai gli amministratori di soccorrere l’asfittica economia del nostro Centro storico e di fermare il suo degrado, recuperandolo attraverso un’operazione di natura culturale. Come ? Riproponendo un “Quadrilatero culturale”, un polo fisicamente formato da edifici di alto pregio storico-artistico in grado di ospitare eventi e occasioni di aggregazioni ai salernitani e motivo di appeal per i visitatori. Mi riferivo al “Quadrilatero culturale” comprendente il Duomo, il Museo diocesano, i Giardini della Minerva, il Palazzo del TAR e del Tribunale minorile, nonché il Palazzo San Massimo, il cui stato di abbandono rappresenta una grave ferita al cuore. Naturalmente dai nostri egregi amministratori la risposta è stata un silenzio assordante ! Caro Direttore, il tuo interlocutore, dopo aver elencato le occasioni mancate, conclude che ora occorrono “facce fresche e persone preparate” e che “questa città non ha bisogno di altre promesse, ma di una bonifica amministrativa”. A questa conclusione, in verità, prima di lui ci è arrivato lo stesso De Luca: “ci sono troppe anime morte e una classe dirigente non sempre all’altezza”. Peccato però che siano proprio le stesse che ora propina agli elettori nelle sue liste ! Aniello Salzano – Noi Popolari Riformisti