Gli arbitri della Curva A alla festa di Piero D’Elia

Ieri sera al Ristorante La Conchiglia sul lungomare di Salerno, un gruppo di ex arbitri della Sezione di Salerno, hanno voluto festeggiare Gli 80 anni del grande Pierino D’Elia. La cena è stata denominata “Gli arbitri della Curva A” Il tutto nel ricordo di tantissimi allenamenti Svoltisi allo stadio Donato Vestuti negli anni ’90 con in conclusione la classica partitella del giovedi nello spazio in essere fra la porta e gli spalti della Curva A. Durante la bellissima serata, a cui hanno partecipato, oltre all’amico personale di D’Elia Enzo Casciello, gli ex arbitri Santangelo, Fucci, Gagliano, Contente, Pisacreta, Esposito, Rinaldo, Pellegrino, Fabbricatore, Di Mauro, Genovese, Angrisani ed il Presidente Ronga. Tutti arbitri che operavano in quell’epoca anche se in categorie diverse, è stato ricordato che tutti hanno avuto grandi insegnamenti derivanti dalla grande personalità e dalle elevate capacità di Pierino, Un autentico esempio di come si debba interpretare in un modo giusto e corretto tale ruolo. . L’unico momento di triste riflessione durante la serata , è stato quando è stato fatt notare che all’appello mancava l’indimenticabile Roberto Boggi, anch’egli assiduo frequentatore del Vestuti, oltre ad essere Stato un grande arbitro della massima serie. Al momento conclusivo della bellissima serata, gli amici hanno voluto consegnare a D’Elia una maglia ricordo da arbitro con le firme di tutti i partecipanti Ed al momento della torta grande commozione di Pierino allorquando il padrone di casa Antonio, ha presentato una torta con la classica candelina con la scritta: “Grazie Pierino Ti Vogliamo Bene ” E’ stata per tutti una serata da incorniciare, dedicata e riservata ad un personaggio sportivo che non solo ha tenuto alto il nome degli Arbitri Salernitani, ma anche quello dell’intera Citta’ di Salerno