Bradisismo, circolazione treni sospesa tra Napoli Campi Flegrei e Pozzuoli

La circolazione ferroviaria tra Napoli Campi Flegrei e Pozzuoli Solfatara sarà sospesa in via precauzionale dalle ore 01:00 del 13 giugno in seguito ai fenomeni di bradisismo che interessano l’area dei Campi Flegrei. Alla base del provvedimento, in coordinamento con la Prefettura di Napoli, la presenza di anidride carbonica all’interno della Galleria Flegrea, rilevate nel tratto compreso tra le località di servizio di Bagnoli-Agnano Terme e Pozzuoli Solfatara. “Si rendono necessarie verifiche e interventi tecnici per il regolare svolgimento del servizio ferroviario”, sottolinea Rfi Campania in una nota. Disagi in vista per gli utenti della linea 2 della metropolitana e del trasporto regionale.