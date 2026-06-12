Feldi ko a Roma, chiusa la stagione

Gara-2 dei quarti di finale Playoff Scudetto si trasforma in un autentico flipper di emozioni al Palamalfatti di Rieti, dove la Feldi Eboli lotta, colpisce e resiste ma alla fine deve arrendersi alla rimonta della Roma 1927, che si impone 2-1 e chiude la serie, eliminando le volpi di Luciano Antonelli dalla corsa al titolo 2026. Nonostante uno strepitoso Dalcin e la rete di Braga, le volpi decimate dalle assenze non riescono a portare la serie in parità e chiudono così la propria stagione.

GARA – Avvio di gara subito intenso, con le due squadre che si studiano ma non rinunciano a colpire. La prima fase è di equilibrio, con la Roma che prova a farsi vedere con Miquel e Fortino, ma la Feldi risponde presente e al minuto 9 passa in vantaggio: lancio preciso di capitan Dalcin e inserimento perfetto di Braga, che di testa anticipa il portiere avversario e firma l’1-0 rossoblù, il primo gol della Feldi in questi Playoff 2026. Il vantaggio accende la partita e il match diventa un susseguirsi di ribaltamenti di fronte. La Roma aumenta la pressione e costruisce diverse occasioni con Fortino, trovando però sempre sulla sua strada un Dalcin in versione muro. Il capitano delle volpi è protagonista assoluto anche sulle conclusioni di Cutrupi e Cutruneo, mantenendo avanti i suoi con interventi decisivi. A cinque minuti dall’intervallo è ancora lui a dire di no ad Avellino, mentre nel finale di tempo è il palo a negare il pareggio alla Roma con Biscossi. Si va al riposo sull’1-0 per la Feldi.

Nella ripresa il copione non cambia: la Roma alza il ritmo, ma la Feldi regge l’urto con grande compattezza. Ancora una volta Dalcin è protagonista assoluto tra i pali, mentre i rossoblù provano a colpire in ripartenza con alcune buone occasioni per il possibile 2-0, neutralizzate da Sarmiento. A cinque minuti dalla sirena arriva la svolta: la Roma inserisce il portiere di movimento e trova subito il pareggio con Cutruneo, che firma l’1-1 e riapre mentalmente la gara. L’inerzia cambia in un attimo e pochi minuti dopo è Miquel a completare la rimonta, portando i padroni di casa sul 2-1. Nel finale la Feldi prova l’ultimo assalto con Selucio ed Echavarria, ma la difesa romana regge l’urto e spegne le ultime speranze rossoblù.

LAST DANCE – Si chiude così la serie: la Roma 1927 accede alle semifinali, mentre per la Feldi Eboli si ferma ai quarti di finale il cammino nei Playoff Scudetto, per il secondo anno consecutivo. Un’eliminazione amara, maturata al termine di una gara a elastico, fatta di vantaggio, controllo e poi ribaltamento nel finale, nel più classico dei “flipper” playoff.

L’ultima partita stagionale delle volpi, stagione che avremo modo di rivivere e analizzare nei prossimi giorni. Ora inizia il tempo delle riflessioni e delle valutazioni, ma in casa Feldi Eboli tutti sono pronti a tornare più forti di prima perchè anche da finali come questi si possono gettare le basi di un futuro migliore e la storia delle volpi ne è sempre stato un chiaro esempio.