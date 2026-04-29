Assemblea dei Soci 2026 di BCC Magna Grecia

Si è svolta ieri l’Assemblea dei Soci di BCC Magna Grecia, appuntamento centrale della vita cooperativa della Banca, che ha registrato un’importante partecipazione e un confronto attivo, a conferma del forte legame tra l’Istituto e la comunità dei suoi Soci. Il filo conduttore dell’Assemblea è stato il tema delle connessioni: quelle che uniscono persone, famiglie e imprese e che, attraverso la mutualità, diventano fiducia, partecipazione e crescita per i territori in cui la Banca opera. Un richiamo valoriale che rispecchia pienamente la vision di banca di credito cooperativo al centro dell’azione della governance. All’incontro hanno preso parte ospiti di rilievo del mondo del Credito Cooperativo, tra cui Amedeo Manzo, Presidente della Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania Calabria, e Pierfilippo Verzaro, General Counsel di Iccrea Banca SpA. Presenti, inoltre, autorità civili e amministrative del territorio. Nel suo intervento, Amedeo Manzo ha definito l’Assemblea “una giornata di festa” e ha richiamato la funzione del Credito Cooperativo nei momenti complessi: un modello che mette al centro le persone, i loro sogni e le energie delle comunità, sostenendo famiglie e imprese soprattutto nei piccoli comuni, spesso unica presenza bancaria. Il Presidente Manzo ha sottolineato inoltre il ruolo di BCC Magna Grecia all’interno della Federazione e del perimetro del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, evidenziando la solidità dei risultati e una prospettiva di crescita per il territorio. “Il futuro – ha concluso – è fatto da piccoli pezzi di presente: lo costruiamo ogni giorno”. L’Assemblea dei Soci ha deliberato l’approvazione del Bilancio 2025, prendendo atto dei risultati conseguiti e delle prospettive di sviluppo delineate, nel solco della solidità patrimoniale e della vocazione di banca di prossimità. Le linee strategiche tracciate confermano l’impegno di BCC Magna Grecia nel sostenere l’economia reale e nel reinvestire valore nelle comunità di riferimento. Tra gli altri punti all’ordine del giorno, il rinnovo del Collegio Sindacale, con la nomina del dott. Bartolomeo Molinaro quale Presidente e del dott. Marco Miraldi e della dott.ssa Giuseppina D’Aranno quali Sindaci Effettivi. Nominati, inoltre, sindaci supplenti, i dott.ri Angelo Antonio Orrico e Silvia Russo. “L’Assemblea dei Soci è il momento più alto della vita cooperativa: qui si rinnova il patto di fiducia tra la Banca e la sua comunità. I risultati del bilancio confermano la solidità della Banca e la validità del progetto industriale che ha dato vita a BCC Magna Grecia, restando fedeli alla nostra missione mutualistica: essere banca di prossimità, sostenere famiglie e imprese e reinvestire sul territorio la gran parte delle risorse raccolte”, dichiara il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giuseppe Tuozzo. A seguire, il Vice Presidente Vicario Lucibello ha richiamato alcuni indicatori di solidità dell’Istituto, sottolineando come tali risultati siano frutto, prima di tutto, della fiducia accordata da Soci e Clienti. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a tutto il personale dipendente per il lavoro svolto con passione, professionalità e rispetto delle persone. Il Vice Presidente ha inoltre ribadito l’importanza di preservare l’anima e i valori del Credito Cooperativo, anche in un contesto regolamentare profondamente in evoluzione, evidenziando il ruolo delle BCC nel mantenere presìdi bancari nei piccoli centri. Il Direttore Generale Salvatore Angione ha ricordato che l’Assemblea dei Soci rappresenta un momento fondamentale di confronto e consapevolezza nel quale condividere con la base sociale un percorso avviato due anni fa: un “viaggio” nato da una fusione che ha unito storie, territori e valori, con coraggio e capacità di ascolto, per creare qualcosa di più grande della somma delle singole esperienze. Il Direttore Generale ha quindi evidenziato le “impronte” già visibili nel cammino della Banca: solidità patrimoniale, elevati livelli di liquidità e un profilo di rischiosità contenuto, con sofferenze nette pari allo 0,03% (circa 160 mila euro su 706 milioni di impieghi) e 2,4 miliardi di prodotto bancario lordo, che collocano BCC Magna Grecia tra le realtà più solide del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e tra le prime nel Sud Italia. Accanto ai risultati economici, ha sottolineato l’attenzione all’innovazione e ai nuovi modelli organizzativi, da governare senza perdere la dimensione umana, e l’impronta sociale della Banca, fatta di ascolto e vicinanza alle comunità. Al termine dei lavori assembleari, sono state consegnate le Borse di Studio destinate a Soci e figli di Soci, per premiare il merito scolastico e valorizzare l’impegno delle giovani generazioni. Un’iniziativa che rientra nel più ampio impegno della Banca per formazione, inclusione e crescita sociale, coerentemente con i valori del Credito Cooperativo. Il Consiglio di Amministrazione ringrazia tutti i Soci per la presenza e la partecipazione, che ancora una volta hanno reso l’Assemblea un momento di confronto autentico e di condivisione. La Banca rinnova inoltre il proprio impegno a favore della comunità e dei territori di riferimento, continuando a operare nel segno della mutualità, della prossimità e della creazione di valore per famiglie e imprese. Le connessioni sono fiducia e presenza: il modo in cui una comunità resta unita e costruisce futuro, insieme.