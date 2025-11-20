Salvini, "non affiderei le chiavi di casa a Fico" - Le Cronache Ultimora
Salvini, “non affiderei le chiavi di casa a Fico”
  • Novembre 20, 2025
Salvini, “non affiderei le chiavi di casa a Fico”

“Se fossi un cittadino della Campania non affiderei le chiavi di casa, del mio negozio, della mia azienda a uno come Fico: significherebbe andare in fallimento”. Così il vice premier e ministro dei trasporti e Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine di una manifestazione a Grottaminarda, in provincia di Avellino, a pochi chilometri dal mega cantiere che sta realizzando il tratto irpino dell’Alta velocità ferroviaria tra Napoli e Bari. “La sinistra -ha poi aggiunto- pensa già di aver vinto: hanno messo lo champagne in frigo, ma faremo di tutto perché resti lì per i prossimi cinque anni. Con Edmondo Cirielli, nascerà una Campania nuova”. Salvini ha poi messo sotto accusa l’Eav, la società regionale del trasporto pubblico locale: “È una vergogna che fornisce un servizio indecente per lavoratori, studenti, turisti: la Lega, con Cirielli presidente, chiederà che la gestione passi allo Stato”. Il leader della Lega, mentre l’Irpinia si appresta a ricordare il disastroso terremoto di 45 anni fa, ha poi annunciato un’iniziativa parlamentare sulle calamità naturali: “Il presidente della Regione potrà dichiarare un minuto dopo gli eventi lo stato di emergenza, senza passare per l’approvazione da parte del consiglio dei Ministri”. Sul fronte delle opere pubbliche, Salvini ha ricordato che in Campania sono stati aperti cantieri per 26 miliardi, “mai così tante risorse nella storia d’Italia”.

