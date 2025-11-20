Cirielli, gravissime anticipazioni Report su sanità campana

“Le anticipazioni diffuse oggi sui canali social della trasmissione Report sui dati della sanità in Campania sono gravissime. Solo il 27% delle visite urgenti é nei tempi, contro una media nazionale del 69%. Sugli esami siano al 34%, contro una media nazionale dell’80%. La Campania è terzultima per tempi nelle visite su priorità urgenti. Non solo: i dati che la regione presenta al ministero sarebbero addirittura truccati per provare a camuffare questa situazione. Si tratterebbe di una speculazione gravissima sulla pelle, sulla salute e sulla sofferenza dei campani”. Lo scrive, in una nota, Edmondo Cirielli, candidato per il centrodestra alla presidenza della regione Campania. “Sono vicende che stiano denunciando dall’apertura della campagna elettorale: la sanità nella nostra regione – nonostante la professionalità e l’abnegazione di medici e infermieri – è al collasso. Sarebbe interessante sapere cosa ne pensa Fico della vicenda, visto che è stata la sua coalizione a provocare questa incresciosa situazione. Io varerò, nei primi 100 giorni di amministrazione, un piano straordinario che avvierà il dimezzamento delle liste d’attesa, il rafforzamento della rete ospedaliera e dei pronto soccorso, l’assunzione di nuovo personale. Nessun campano sarà più costretto a dover andare fuori regione per curarsi. Nessun campano dovrà più aspettare per visite e cure”
