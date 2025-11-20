Cirielli, gravissime anticipazioni Report su sanità campana - Le Cronache Ultimora
Cirielli, gravissime anticipazioni Report su sanità campana
Maria Rosaria Boccia non doveva lavorare per volontà della seconda moglie dell’ex Ministro
Bandecchi: riporterò la medicina sui territori
Salernitana, il Museo della sciarpa
Cirielli, gravissime anticipazioni Report su sanità campana

  • Novembre 20, 2025
Cirielli, gravissime anticipazioni Report su sanità campana

“Le anticipazioni diffuse oggi sui canali social della trasmissione Report sui dati della sanità in Campania sono gravissime. Solo il 27% delle visite urgenti é nei tempi, contro una media nazionale del 69%. Sugli esami siano al 34%, contro una media nazionale dell’80%. La Campania è terzultima per tempi nelle visite su priorità urgenti. Non solo: i dati che la regione presenta al ministero sarebbero addirittura truccati per provare a camuffare questa situazione. Si tratterebbe di una speculazione gravissima sulla pelle, sulla salute e sulla sofferenza dei campani”. Lo scrive, in una nota, Edmondo Cirielli, candidato per il centrodestra alla presidenza della regione Campania. “Sono vicende che stiano denunciando dall’apertura della campagna elettorale: la sanità nella nostra regione – nonostante la professionalità e l’abnegazione di medici e infermieri – è al collasso. Sarebbe interessante sapere cosa ne pensa Fico della vicenda, visto che è stata la sua coalizione a provocare questa incresciosa situazione. Io varerò, nei primi 100 giorni di amministrazione, un piano straordinario che avvierà il dimezzamento delle liste d’attesa, il rafforzamento della rete ospedaliera e dei pronto soccorso, l’assunzione di nuovo personale. Nessun campano sarà più costretto a dover andare fuori regione per curarsi. Nessun campano dovrà più aspettare per visite e cure”

