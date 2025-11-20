Castel San Giorgio, primo Ospedale di Comunità - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

De Luca a Fico, “in bocca al lupo guagliò”
Iannone: flop di Fico alla chiusura
Castel San Giorgio, primo Ospedale di Comunità
Salvini, “non affiderei le chiavi di casa a Fico”
Provincia Castel San Giorgio

Castel San Giorgio, primo Ospedale di Comunità

  • Novembre 20, 2025
  • 0
  • 114
  • 2 Min Read
Castel San Giorgio, primo Ospedale di Comunità

La riconversione dell’ex ospedale di Trivio è ormai una realtà.
L’Azienda Sanitaria Locale, con delibera n. 1888/2024, aveva dato il via libera alla realizzazione della importante struttura sanitaria che sorgerà in località Trivio di Castel San Giorgio, all’interno di una storica struttura che un tempo ospitava un sanatorio per pazienti affetti da patologie polmonari.

La nuova opera sarà finanziata con fondi PNRR messi a disposizione dalla Comunità Europea, dalla Regione Campania e con fondi della stessa ASL Salerno, per un importo iniziale di circa 3 milioni di euro.

«Grazie al costante impegno di tutta l’Amministrazione comunale, nonché dell’ on.Luca Cascone e del Presidente della Giunta Regionale, on. Vincenzo De Luca che nell’ambito della programmazione complessiva non ha mai fatto mancare le giuste attenzioni al nostro territorio, finalmente Castel San Giorgio sarà dotata di un Ospedale di Comunità» – ha dichiarato la Sindaca Paola Lanzara.

«Si tratta di una grande vittoria per Castel San Giorgio, che entra a pieno titolo nella futura rete delle strutture sanitarie di prossimità. Questo nuovo modello di organizzazione sanitaria garantirà ai cittadini di Castel San Giorgio e dell’intero alto Agro Nocerino un’assistenza concreta, immediata ed efficiente.
Nei prossimi mesi avvieremo anche una rete operativa con tutti i medici di base del territorio e un confronto costante con gli enti sovraordinati, affinché la nuova struttura sia dotata di tutti i necessari contenuti assistenziali e socio-assistenziali» – ha concluso la Sindaca Lanzara.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Liberato Gibboni
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Liberato Gibboni
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Liberato Gibboni
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Liberato Gibboni
Luglio 14, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese Nocerina

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Liberato Gibboni
Luglio 15, 2013