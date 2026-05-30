Salernitana, il punto della situazione dei giocatori

di Marco De Martino

SALERNO – In attesa di conoscere il futuro societario, da cui poi scaturiranno le scelte tecniche, con la conferma o meno del ds Daniele Faggiano (che ha un altro anno di contratto) e dell’allenatore Serse Cosmi (in scadenza), la Salernitana può già contare su un gruppo di calciatori abbastanza solido su cui costruire la rosa della prossima stagione. L’opera di patrimonializzazione effettuata nel corso della stagione appena terminata consentirà alla società granata di ripartire da un nucleo importante di calciatori sotto contratto, cosa che non è avvenuta negli ultimi due anni, visto che Iervolino decise di mandare via tutti i protagonisti delle due retrocessioni dalla A alla C. Sono 24 i calciatori contrattualizzati dalla Salernitana: alcuni già presenti nella rosa di questa stagione, altri di rientro dai prestiti. Quattro, invece, si svincoleranno ed altrettanti torneranno, per fine prestito, alle rispettive società di appartenenza. Passiamo in rassegna la rosa granata, suddividendo i calciatori a seconda della durata dei rispettivi accordi contrattuali.

IN SCADENZA (30 GIUGNO 2026) Un altro mese e poi si concluderà l’esperienza alla Salernitana per Roberto Inglese, Antonio Donnarumma, Vladimir Golemic e il giovane Haxhiu. Se per i primi tre, che avrebbero ottenuto il rinnovo automatico solo in caso di promozione in Serie B, difficilmente verrà proposto il rinnovo dell’accordo, per il giovane attaccante della Primavera, da mesi nel giro della prima squadra, potrebbe arrivare il prolungamento con relativo adeguamento dell’ingaggio. Molto dipenderà, ovviamente, dalle scelte di ds e allenatore da parte della proprietà.

UN ANNO (30 GIUGNO 2027) È il gruppo di calciatori più nutrito, composto da ben 19 elementi, formato anche dai rientri dai prestiti. Si tratta di Ferrari, de Boer, Matino, Achik, Anastasio, Villa, Tascone, Arena, Berra, Carriero, Di Vico, Boncori, Cevers e, di ritorno, Varone (dal Gubbio), Ghiglione (dal Padova), Lovato (dall’Empoli), Iervolino (dal Cerignola), Corriere (dalla Gelbison) e Vuillermoz (dal Giulianova). Per questi ultimi, in particolare per Lovato e Ghiglione, finalmente dovrebbe concretizzarsi la cessione a titolo definitivo, mentre per coloro che hanno già fatto parte del gruppo di quest’anno potrebbe essere proposto il prolungamento, in particolar modo a chi rientrerà ancora nel progetto tecnico della Salernitana. Per altri, come ad esempio Ferrari, de Boer o Achik, potrebbero arrivare offerte importanti dal mercato che la società granata potrebbe valutare.

DUE ANNI (30 GIUGNO 2028) Sono solamente quattro i calciatori della rosa granata con ancora due anni di contratto: si tratta degli argentini Molina e Capomaggio e dei due esterni Quirini e Longobardi. Anche loro dovrebbero partire per il ritiro, ma l’entourage granata potrebbe metterli sul mercato e valutare eventuali proposte.

TRE ANNI (30 GIUGNO 2029) Sono due gli elementi forti di un altro triennale. Entrambi sono arrivati dall’Avellino lo scorso mese di gennaio, nel corso della campagna trasferimenti invernale e per i quali già da qualche settimana si è attivato il riscatto automatico avendo raggiunto il numero di presenze prefissato: Emmanuel Gyabuaa e Facundo Lescano. Investimenti importanti per la società granata, che dovrebbe puntare con decisione su di loro, a prescindere dalla scelta del direttore sportivo e del tecnico, per programmare e costruire il nuovo progetto tecnico della Salernitana.

FINE PRESTITO Andranno via per fine prestito in quattro: Cabianca (Cremonese), Ferraris (Pescara), Brancolini (Empoli) e Antonucci (Spezia). Nessuno di loro verrà riscattato dalla Salernitana perchè, soprattutto i primi due, rientrano nei piani dei rispettivi club di appartenenza.