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Salerno. Zambrano presenta il suo programma. Il video

  • Marzo 28, 2026
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L’area centrista punta su Armando Zambrano, gia’ presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, che puo’ contare sul sostegno di Azione-Oltre, Casa Riformista-Italia Viva, Noi di Centro, Popolari e Moderati, Ali per la Citta’ e Forza Salerno. Stamattina la presentazione al Bar Moka del candidato sindaco. Il video

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