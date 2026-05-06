Salerno: venerdi' Fd'I presenta liste per elezioni Comune - Le Cronache Salerno
Edicola

Notizie Flash!

Assicurazioni: Urso, moral suasion su compagnie contro fenomeni tariffari distorsivi
Salerno: venerdi’ Fd’I presenta liste per elezioni Comune
Sarno, memoria e cittadinanza a Nino D’Angelo
Studio, in Campania acque sotterranee contaminate da agenti cancerogeni
Salerno

Salerno: venerdi’ Fd’I presenta liste per elezioni Comune

  • Maggio 6, 2026
  • 0
  • 85
  • 1 Min Read
Salerno: venerdi’ Fd’I presenta liste per elezioni Comune

Venerdi’ 8 maggio, alle ore 17:30, presso il Polo Nautico di Salerno, si terra’ la presentazione ufficiale della lista di Fratelli d’Italia a sostegno del candidato sindaco di Salerno, Gherardo Maria Marenghi, in vista delle prossime elezioni amministrative della citta’ di Salerno. Â«L’appuntamento – dichiara il commissario cittadino di Fratelli d’Italia, avv. Michele Sarno – rappresentera’ anche un momento di confronto e condivisione del progetto politico per il futuro della citta’Â». All’evento interverranno il candidato sindaco di Salerno Gherardo Maria Marenghi, il Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli, il Sottosegretario al Mit Antonio Iannone, il deputato e commissario provinciale di FdI On. Imma Vietri, l’europarlamentare Alberico Gambino, il vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania Giuseppe Fabbricatore, il consigliere regionale Sebastiano Odierna, insieme a rappresentanti delle istituzioni e della classe dirigente del partito a tutti i livelli.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Salerno

Avvocatura declassata, Casella porta la Provincia in

di Andrea Pellegrino Approda in Consiglio di Stato la modifica del

Liberato Gibboni
Luglio 1, 2017
Salerno

Alla guida ubriaco, chiesti oltre 3 anni

Alla guida in stato di ebbrezza, invade la corsia opposta della

Liberato Gibboni
Luglio 6, 2017
Salerno

Stop agli usi impropri dell’acqua, c’è l’ordinanza

Stop agli usi impropri dell’acqua erogata dalla rete comunale, durante tutto

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017
Cronaca Primo piano Salerno

Parcheggiatori abusivi: la retata 35 arresti dei

“Capo… dovete pagare il parcheggio…”. Guai a dire di no agli

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017