Venerdi’ 8 maggio, alle ore 17:30, presso il Polo Nautico di Salerno, si terra’ la presentazione ufficiale della lista di Fratelli d’Italia a sostegno del candidato sindaco di Salerno, Gherardo Maria Marenghi, in vista delle prossime elezioni amministrative della citta’ di Salerno. Â«L’appuntamento – dichiara il commissario cittadino di Fratelli d’Italia, avv. Michele Sarno – rappresentera’ anche un momento di confronto e condivisione del progetto politico per il futuro della citta’Â». All’evento interverranno il candidato sindaco di Salerno Gherardo Maria Marenghi, il Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli, il Sottosegretario al Mit Antonio Iannone, il deputato e commissario provinciale di FdI On. Imma Vietri, l’europarlamentare Alberico Gambino, il vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania Giuseppe Fabbricatore, il consigliere regionale Sebastiano Odierna, insieme a rappresentanti delle istituzioni e della classe dirigente del partito a tutti i livelli.
Post Recenti
- Assicurazioni: Urso, moral suasion su compagnie contro fenomeni tariffari distorsivi
- Salerno: venerdi’ Fd’I presenta liste per elezioni Comune
- Sarno, memoria e cittadinanza a Nino D’Angelo
- Studio, in Campania acque sotterranee contaminate da agenti cancerogeni
- Concussione: dopo Cassazione domiciliari a sindaco Fortunato
Categorie
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco