Assicurazioni: Urso, moral suasion su compagnie contro fenomeni tariffari distorsivi

L’appello a dare rilevanza in termini tariffari ai comportamenti virtuosi degli assicurati che, pur circolando in territori ad elevato rischio come la Campania e non solo, dimostrano di non aver avuto sinistri per un lungo lasso temporale e apprezzabile, “intendo raccoglierlo esercitando un’apposita moral suasion nei confronti delle compagnie assicurative per contrastare fenomeni distorsivi e premiare maggiormente gli automobilisti piu’ prudenti e meritevoli in modo che non siano penalizzati in ragione della sola residenza”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, rispondendo in Aula alla Camera a un’interrogazione sulle iniziative normative volte a ristabilire, a livello territoriale, condizioni di equilibrio tariffario nel mercato delle assicurazioni, con particolare riferimento all’introduzione di un premio medio nazionale.
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