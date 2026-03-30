Salerno, tutti insieme per il mare

Una mattinata di impegno concreto e forte valore sociale quella vissuta a Salerno, dove la tutela dell’ambiente si è intrecciata con un percorso di inclusione e responsabilità condivisa. L’iniziativa, promossa da Plastic Free Onlus in collaborazione con Seconda Chance, si è svolta sulla spiaggia pubblica di via Capitolo San Matteo (angolo via Salvator Allende), con il coinvolgimento di 9 detenuti della Casa Circondariale “Antonio Caputo” di Salerno-Fuorni e 6 volontari. Nel corso dell’attività sono stati raccolti numerosi rifiuti abbandonati, tra cui 32 sacchi di plastica, 2 di indifferenziato e 1 di vetro, contribuendo a restituire decoro a un tratto di costa particolarmente frequentato. Oltre alla pulizia, la giornata ha avuto anche un’importante valenza educativa: i partecipanti hanno sensibilizzato alcuni pescatori presenti sull’importanza di prendersi cura della spiaggia e di preservarla nel tempo, rafforzando il senso di responsabilità verso il territorio. L’evento, patrocinato dal Comune di Salerno e dal Consiglio regionale della Campania, è il risultato di una sinergia sempre più strutturata tra Plastic Free e Seconda Chance, che unisce tutela ambientale e percorsi di reinserimento sociale, offrendo ai detenuti opportunità concrete di partecipazione e riscatto. A rendere ancora più significativa la giornata è stata la presenza delle famiglie dei detenuti, che hanno raggiunto il gruppo al termine dell’attività, condividendo un momento di convivialità reso possibile grazie al supporto della pizzeria Trianon e del bar Max, che hanno offerto pizze, contorni e ospitalità. Un’esperienza che dimostra come, attraverso azioni semplici ma concrete, sia possibile costruire legami, generare consapevolezza e dare valore al cambiamento, mettendo al centro non solo l’ambiente ma anche le persone. Foto Guglielmo Gambardella
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